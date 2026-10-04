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Dünya ABD Başkanı Trump tehditler savurdu! İran'la ilgili "karar aşamasında" olduğunu belirtti
Dünya

ABD Başkanı Trump tehditler savurdu! İran'la ilgili "karar aşamasında" olduğunu belirtti

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ABD Başkanı Trump tehditler savurdu! İran'la ilgili "karar aşamasında" olduğunu belirtti

ABD Başkanı Donald Trump, İran konusunda karar verme noktasında olduğunu söyledi. Trump, sürecin nasıl ilerleyeceğine ilişkin “Kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı?” ifadelerini kullandı.

Ohio’daki mitingine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılan Trump’ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda İran gündemi öne çıktı. ABD Başkanı, 3 Kasım’daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran’la savaşta gelinen aşamaya ilişkin soruyu yanıtladı.

3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.

ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.

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