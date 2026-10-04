ABD Başkanı Trump tehditler savurdu! İran'la ilgili "karar aşamasında" olduğunu belirtti

Ohio’daki mitingine gitmek üzere Beyaz Saray’dan ayrılan Trump’ın basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda İran gündemi öne çıktı. ABD Başkanı, 3 Kasım’daki Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran’la savaşta gelinen aşamaya ilişkin soruyu yanıtladı.

3 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimleri yaklaşırken İran'la savaş konusunda ABD'nin ne durumda olduğu yönündeki soruya Trump, "İran'ı resmen yerle bir ettik. Şimdi İran konusunda karar verme noktasındayım. Tek soru şu: Biz bu süreci kolay yoldan mı yoksa zor yoldan mı halledeceğiz?" yanıtını verdi.

ABD Başkanı daha sonra İran'ın "nükleer silah planlarından fiilen vazgeçtiği" yönünde bir yorumda bulundu.