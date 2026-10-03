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Gündem Siyonist lobi ABD'yi felakete sürüklüyor! ABD'li albay çöküşü ilan etti:
Gündem

Siyonist lobi ABD'yi felakete sürüklüyor! ABD'li albay çöküşü ilan etti:

Yeniakit Publisher
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Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ABD’li emekli Albay Douglas Macgregor, Amerikan ekonomisinin ve ordusunun İsrail tutkusu yüzünden büyük bir çöküşün eşiğine geldiğini belirterek, "1929 Büyük Bunalımı'ndan bile daha feci bir yıkıma doğru gidiyoruz" çığlığında bulundu.

Washington yönetiminin siyonist sermayeye köle olduğunu vurgulayan emekli Albay Macgregor, ABD'nin İsrail'in peşine takılarak son bir savaşa girecek gücünün kaldığını ancak burada da feci şekilde çakılacağını söyledi. ABD'nin Orta Doğu'dan aniden kaçmak zorunda kalacağını belirten Macgregor, Siyonist milyarderlerin desteğinin bile Trump'ı ve Amerikan sistemini kurtarmaya yetmeyeceğini ifade etti.

 

Zengin Yahudiler Kıbrıs ve Yunanistan'ı parayla işgal ediyor

İsrail'in yok oluş sürecine girdiğini anlayan zengin siyonistlerin adeta gemiyi terk eden fareler gibi kaçtığını belirten Macgregor, varlıklı İsraillilerin Güney Kıbrıs, Atina ve Belgrad gibi bölgeleri kapatmaya başladığını söyledi. Kıbrıs ve Yunanistan'daki toprakların devasa paralarla satın alındığına dikkat çeken emekli albay, ABD kaçtığı an İsrail'in de haritadan silineceğini ima etti.

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Yorumlar

Vatan

Abd halkı aklı başına alsın siyonistlere köle olmasınlar
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