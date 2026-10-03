Siyonist lobi ABD'yi felakete sürüklüyor! ABD'li albay çöküşü ilan etti:

Washington yönetiminin siyonist sermayeye köle olduğunu vurgulayan emekli Albay Macgregor, ABD'nin İsrail'in peşine takılarak son bir savaşa girecek gücünün kaldığını ancak burada da feci şekilde çakılacağını söyledi. ABD'nin Orta Doğu'dan aniden kaçmak zorunda kalacağını belirten Macgregor, Siyonist milyarderlerin desteğinin bile Trump'ı ve Amerikan sistemini kurtarmaya yetmeyeceğini ifade etti.

Zengin Yahudiler Kıbrıs ve Yunanistan'ı parayla işgal ediyor

İsrail'in yok oluş sürecine girdiğini anlayan zengin siyonistlerin adeta gemiyi terk eden fareler gibi kaçtığını belirten Macgregor, varlıklı İsraillilerin Güney Kıbrıs, Atina ve Belgrad gibi bölgeleri kapatmaya başladığını söyledi. Kıbrıs ve Yunanistan'daki toprakların devasa paralarla satın alındığına dikkat çeken emekli albay, ABD kaçtığı an İsrail'in de haritadan silineceğini ima etti.