Gözleri var görmez kulakları var duymaz! Özgür Özel yeni yalanını Artvin'de patlattı

Suratı kızarmak bilmeyen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, yeni yalanını Artvin'de patlattı.

Özel, "Karşımızda kadınları ihmal eden, onlara 'çocuk doğur' diyen, 'çocuklarına, hastana evde bak, hayata karışma' diyen bir iktidar var.” ifadelerini kullanarak açık açık yalan söyledi.

Özgür Özel'in yalanı akıllara Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarını getirdi.

'TÜRKİYE KADIN İSTİHDAM ORANINI EN FAZLA ARTIRAN ÜLKELERDEN BİRİ OLMUŞTUR'

Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Tüm zamanları kapsayan, genel istihdam ve işgücü tablosuna baktığımızda; İŞKUR aracılığıyla; 2002 yılından bu yana yüzde 33,7'si kadın olmak üzere, toplam 17 milyon kişinin istihdama katıldığını görüyoruz. Kurumumuz İŞKUR vasıtasıyla yürüttüğümüz, Aktif işgücü programlarımızdan; bugüne kadar toplam 5 milyona yakın vatandaşımız faydalanmış ve bunun yüzde 52,7'sini kadınlar oluşturmuştur. Aynı şekilde, bugüne kadar Mesleki Eğitim Kurslarından faydalanan 1 milyon 900 bin kişinin yüzde 58'ini kadınlar oluşturmaktadır. İşbaşı Eğitim Programlarından yararlanan 2 milyon 600 bin kişinin yüzde 49,7'sini ise yine kadınlar oluşturmaktadır. TÜİK verilerine göre; Türkiye, son 17 yılda kadın işgücüne katılma oranını 15 puan artarak; yüzde 21,2'den yüzde 36,2'ye yükselmiş ve OECD ülkeleri arasında kadın işgücüne katılma oranını, en fazla artıran ülkelerden biri olmuştur. Son 18 yılda kadın istihdam oranını ise; 12,8 puan artırarak yüzde 19,3'den, yüzde 32,1'e taşımış ve kadın istihdam oranını en fazla artıran ülkelerden biri haline geldik"