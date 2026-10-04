ASELSAN, IAC 2026’ya hazır! ‘Çipten Takım Uyduya’vizyonuyla yetkinliklerini sergileyecek
ASELSAN, Uluslararası Uzay Kongresi'nde (IAC 2026) farklı yörüngelerde ve görevlerde yetkinliklerini ortaya koyan Astralink'in yanı sıra Türksat 6A ve Türksat 7A ile Göktürk-3 uydu programlarını vitrine çıkaracak. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Bugün ASELSAN, çip teknolojileri ve uzay kalifiye elektroniklerden uydu sistemleri ve faydalı yükleriyle yer altyapısına kadar uzay ekosisteminin tamamında yetkinliklere sahip. IAC 2026, bu yetkinliklerimizi ve uzay alanındaki büyüyen hedeflerimizi sergilemek için önemli bir platform sunuyor" dedi.