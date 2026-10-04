ASELSAN, IAC 2026’ya hazır! ‘Çipten Takım Uyduya’vizyonuyla yetkinliklerini sergileyecek

"Savunma elektroniği şirketi olarak sahip olduğumuz deneyim, uzay alanına yönelik teknolojiler geliştirmemiz için güçlü bir temel oluşturdu. Bugün ASELSAN, çip teknolojileri ve uzay kalifiye elektroniklerden uydu sistemleri ve faydalı yükleriyle yer altyapısına kadar uzay ekosisteminin tamamında yetkinliklere sahip. IAC 2026, bu yetkinliklerimizi ve uzay alanındaki büyüyen hedeflerimizi sergilemek için önemli bir platform sunuyor. 'Çipten Takım Uyduya' vizyonumuz, bu yetkinlikleri bir araya getirerek eksiksiz, güvenli ve rekabetçi uzay mimarileri geliştirmemizi sağlarken uluslararası pazarlarda da yeni fırsatlar yaratıyor."