28 yaşındaki teknisyen öldü, 189 kişi izolasyonda! O ülkede veba alarmı verildi

Rusya’da yaklaşık 10 yıl sonra insanlarda görülen veba vakası ülkeyi alarma geçirdi. Ağır zatürre belirtileriyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitiren genç laboratuvar çalışanında veba tespit edilirken, enfeksiyonun kaynağını belirlemek için başlatılan incelemede gözler görev yaptığı anti-veba laboratuvarına çevrildi.

Ağır zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırıldı

İrkutsk’taki anti-veba enstitüsünde laboratuvar teknisyeni olarak görev yapan Darya Shipilova, 29 Eylül’de sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye kaldırıldı.

İlk aşamada ağır bir solunum yolu enfeksiyonu üzerinde durulurken, Şelehov Bölge Hastanesi’nde yapılan incelemelerde genç kadında veba tespit edildi. Durumunun hızla kötüleşmesi üzerine solunum cihazına bağlanan Shipilova kurtarılamadı.

Bazı Rus medya kuruluşları vakayı akciğer vebası olarak duyurdu. Ancak hastalığın hangi formda olduğuna ilişkin resmi makamlardan kesin bir açıklama yapılmadı.

189 kişi hastanede izolasyona alındı

Veba teşhisinin ardından Shipilova’nın tedavi gördüğü Şelehov Bölge Hastanesi karantinaya alındı. Bazı servislerde hasta kabulü ve taburcu işlemleri durdurulurken, hastayla temas etmiş olabilecek kişiler tek tek belirlendi.

Toplam 197 temaslı tespit edildiği, bunlardan 189’unun hastanelere yatırılarak izolasyon altına alındığı bildirildi. 12 kişinin ise anti-veba enstitüsünde gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Bazı yayın organları temaslı kişilerde hastalık belirtileri görüldüğünü ileri sürerken, bölge yönetimi bu iddiaları doğrulamadı. İrkutsk Valisi İgor Kobzev, temaslılarda veba belirtisine rastlanmadığını ve yapılan testlerin negatif çıktığını açıkladı.

Laboratuvarda veba tüpü mü kırıldı?

Vakaya nasıl yakalandığı henüz kesinleşmeyen Shipilova’nın ölümüyle ilgili en dikkat çekici ihtimallerden biri laboratuvar kazası oldu.

Rus basınında yer alan iddiaya göre genç teknisyen, biyolojik örneklerle çalıştığı sırada veba bakterisi içeren bir test tüpünü yanlışlıkla kırmış olabileceğini sağlık çalışanlarına anlattı.

Bu iddia resmi makamlar tarafından doğrulanmazken, Shipilova’nın doğrudan anti-veba laboratuvarında görev yapması nedeniyle olası laboratuvar kaynaklı bulaşma da soruşturmanın başlıkları arasına girdi.

Genç kadının daha önce veba taşıyan hayvanlarla ilgili çalışmaların yürütüldüğü Zabaykalye bölgesinde bulunduğu da belirtildi.

İlk şüphe iş gezisiydi

Shipilova’nın hastalanmadan kısa süre önce Buryatya’ya iş gezisi yaptığı ve bakteriyi burada kapmış olabileceği de ilk ortaya atılan iddialar arasında yer aldı. Ancak Buryatya yönetimi bu bilgiyi reddetti. Bölge lideri Aleksey Tsıdenov, eldeki kayıtlara göre çalışanın Buryatya’ya gitmediğini ve bölgede doğrulanmış herhangi bir insan veba vakasının bulunmadığını bildirdi.

Bunun üzerine enfeksiyonun kaynağına ilişkin araştırmalar laboratuvar ihtimali de dahil olmak üzere farklı senaryolara yöneldi.

Anna Popova, İrkutsk’a gitti

Olayın ardından Rusya’nın Baş Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Anna Popova’nın Moskova’dan İrkutsk’a gitmesi dikkat çekti.

Popova’nın katılımıyla olağanüstü sağlık ve salgınla mücadele toplantısı gerçekleştirilirken, bölgedeki karantina ve temaslı takibi sıkılaştırıldı.

Rusya’da son vaka 2016’da görülmüştü

Rusya’da insanlarda kayıtlara geçen son veba vakasının 2016 yılında Altay Cumhuriyeti’nde görüldüğü belirtiliyor. O dönem 10 yaşındaki bir çocuk, dağ sıçanı karkasıyla temas ettikten sonra hastalanmış ancak tedavinin ardından iyileşmişti.