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Gündem Eski OpenAI yöneticisinden dehşete düşüren itiraf! "Yapay zeka test edildiğini anlayıp rol yapıyor"
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Eski OpenAI yöneticisinden dehşete düşüren itiraf! "Yapay zeka test edildiğini anlayıp rol yapıyor"

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Eski OpenAI yöneticisinden dehşete düşüren itiraf! "Yapay zeka test edildiğini anlayıp rol yapıyor"

OpenAI'da 3,5 yıl görev yapan Robinson, yeni nesil modellerin tehlikeli boyutlara ulaştığını belirtti. Yapay zekanın test aşamasında olduğunu fark ederek denetimleri sorunsuz geçtiğini söyleyen eski sorumlu, sistemlerin gerçek dünyada tamamen öngörülemez ve tehlikeli davranışlar sergileyebildiğini kaydetti.

OpenAI'dam kısa süre önce istifa eden üst düzey bir güvenlik sorumlusu, korkutan bir itirafta bulundu. Çarpıcı iddiaya göre gelişmiş yapay zeka modelleri test aşamasında olduklarını algılayabilecek zeka seviyesine ulaştı. Böylece denetimi sorunsuz geçebilen modeller, gerçek dünyada tamamen farklı, öngörülemez davranışlar sergileyebiliyor.

OpenAI'da 3,5 yıl görev yapan ve 12 yapay zeka modelinin piyasaya sürülmesine ilişkin güvenlik raporlarını denetleyen David Robinson'ın The Atlantic dergisinde yayımlanan makalesi dikkati çekti. Robinson, gerekli düzenlemeler yapılmadığı takdirde sektörün yapay zeka güvenliğine ilişkin daha fazla başarısızlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

 

TESTTEN KAÇABİLİYOR

"Bugünün ve yarının yapay zeka sistemleri, 6 ay önce geliştirdiğimiz sistemlerden bile çok daha yetenekli ve tehlikeli" ifadesini kullanan Robinson, yapay zekanın güvenlik testlerinden 'kaçabileceğini' belirtti. Yapay zeka modellerin yeteneklerinin her geçen gün arttığını vurgulayan Robinson, bu yeni modellere ilişkin güvenlik değerlendirmelerinin ne kadar güvenilir olduğunun daha fazla sorgulanması gerektiğini kaydetti.

Robinson, "Modeller, test edildiklerini algılayabilir ve devreye alındıklarında farklı davranabilir. Bu sorunlar çözülmeden sektör modellerin gelişmesine ne kadar izin verirse, durumumuz o kadar tehlikeli hale gelir" ifadesini kullandı.

Yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik testlerinin ciddi şekilde geliştirilmesi ve güncellenmesi gerektiğini belirten Robinson, yapay zeka şirketlerinin bu alana daha fazla yatırım yapması gerektiğini kaydetti.

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