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Dünya Terör devleti İsrail okulu hedef aldı
Dünya

Terör devleti İsrail okulu hedef aldı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

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Terör devleti İsrail okulu hedef aldı

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Lübnan'ın güneyinde bir okula patlayıcılarla saldırı düzenledi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Hula beldesindeki okula patlayıcılarla saldırı düzenlediği bildirildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun, Hula'daki "özel okul" binasını yerleştirdiği patlayıcılarla yıktığı belirtildi.

İsrail'in Nebatiye'ye bağlı Baraşit beldesi çevresini topçu atışlarıyla hedef aldığı vurgulanan haberde, İsrail savaş uçaklarının da Kefrtebnin ve Sur kentindeki bazı beldeleri bombaladığı kaydedildi.

Haberde, İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki saldırı ve ihlallerine devam ettiğine dikkati çekildi.

 

⁠İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan son açıklamaya göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişi hayatını kaybetti.

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