Yılın ilk bombası Real Madrid'den

Paris Saint Germain'in yıldızı Kylian Mbappe Real Madrid ile anlaştı. Mbappe transferden 40 Milyon Euro imza parası alacak.

İspanyol gazetesi ABC'nin haberine göre, bir süredir Real Madrid ile flörtleşen Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, İspanyol devi ile anlaşmaya vardı. Kulübün, Mbappe transferini sezon sonunda duyuracağı belirtildi.

Anlaşma 6 yıllık

Kylian Mbappe, Real Madrid ile 6 yıllık anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki yıldız futbolcu, Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'deki sözleşmesine benzer bir şekilde, yıllık 21 Milyon Euro kazanacak.

40 Milyon Euro'luk imza parası

Sözleşme imzalandıktan sonra Mbappe, babası Wilfried Mbappé ve Fransız avukat Delphine Verheyden ile birlikte 40 Milyon Euro'luk imza parası alacak.

Paris takımı ile 195 karşılaşmaya çıkan yıldız oyuncu, tam 223 gole direkt etki etti. Fransız forvet, 147 kez gol sevinci yaşarken, 76 kez ise gol pası verdi.

Bu sezon ise 24 resmi maçta görev alan Mbappe, 15 gol, 15 asistlik katkıda bulundu.