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Gündem Yılın hekimi Yavuz Durmuş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Gündem

Yılın hekimi Yavuz Durmuş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş, ölümcül koronavirüs pandemisi nedeniyle hayatını kaybetti. Durmuş geçtiğimiz sene "yılın hekimi" seçilmiş ve teşekkür belgesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

Yeniakit Publisher
2020-12-28 15:33:00 -
Yılın hekimi Yavuz Durmuş, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Radyoloji Uzmanı doktor Yavuz Durmuş yakalandığı koronavirüs sebebiyle 50 gündür aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi görüyordu. Durmuş, 30 gündür de yapay akciğer cihazına bağlı olarak yaşıyordu ancak mesai arkadaşlarının tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk babası Yavuz Durmuş'un cenazesi için hastanede tören yapılacağı öğrenildi.

Yavuz'un aynı hastanedeki mesai arkadaşları kendi kurmuş olduğu Girişimsel Radyoloji Ünitesi ve İnme Merkezi'ne isminin verilerek anısının yaşatılmasını istedi.

Yılın hekimi ödülünü Bakan Koca'nın elinden aldı

Koronavirüsten hayatını kaybeden Radyoloji Uzmanı Yavuz Durmuş, geçtiğimiz yıl 14 Mart Tıp Bayramı'nda yılın en iyi hekimi seçilmişti. Durmuş Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Girişimsel Radyoloji ve İnme Merkezi kurulmasında büyük rol oynamış, gösterdiği üstün başarı sayesinde yılın hekimi seçilmişti.

Durmuş'a teşekkür belgesini de törende Sağlık Bakanı Fahrettin Koca vermişti.

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