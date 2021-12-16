  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Yılın En'lerine Süper Lig'den imza
Spor

Yılın En'lerine Süper Lig'den imza

İsviçre'de bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi oyuncularını belirledi. Listede Süper Lig'den iki isim de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-16 14:32:00 -
Yılın En'lerine Süper Lig'den imza

İsviçre'de bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi oyuncularını belirledi. Listede Süper Lig'den iki isim de yer aldı. 

CIES, kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi futbolcularını açıkladı. Ballon d'Or'dan farklı olarak oyuncuların takımlarında aldığı süre, oynadığı takımın bulunduğu ligin kalitesi ve oyuncunun yer aldığı turnuvaların kalitesi de hesaba katılıyor.

1- David Alaba, Real Madrid
2- Ruben Dias, Manchester City
3- Milan Škriniar, Inter
4- Carlos Casemiro, Real Madrid
5- Joshua Kimmich, Real Madrid
15- Kylian Mbappe, PSG
17- Robert Lewandowski, Bayern Münih
24- Lionel Messi, PSG

Kaleciler ayrı bir değerlendirmeye alınırken Real Madrid'den Thibaut Courtois, 2021'in en iyi kalecisi olarak açıklandı. Listede Süper Lig'den de iki kaleci yer aldı.

CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 13.kalecisi: Fernando Muslera, Galatasaray.

CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 28.kalecisi: Uğurcan Çakır, Trabzonspor. 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay