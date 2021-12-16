Yılın En'lerine Süper Lig'den imza

İsviçre'de bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi oyuncularını belirledi. Listede Süper Lig'den iki isim de yer aldı.

CIES, kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi futbolcularını açıkladı. Ballon d'Or'dan farklı olarak oyuncuların takımlarında aldığı süre, oynadığı takımın bulunduğu ligin kalitesi ve oyuncunun yer aldığı turnuvaların kalitesi de hesaba katılıyor.

1- David Alaba, Real Madrid

2- Ruben Dias, Manchester City

3- Milan Škriniar, Inter

4- Carlos Casemiro, Real Madrid

5- Joshua Kimmich, Real Madrid

15- Kylian Mbappe, PSG

17- Robert Lewandowski, Bayern Münih

24- Lionel Messi, PSG

Kaleciler ayrı bir değerlendirmeye alınırken Real Madrid'den Thibaut Courtois, 2021'in en iyi kalecisi olarak açıklandı. Listede Süper Lig'den de iki kaleci yer aldı.

CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 13.kalecisi: Fernando Muslera, Galatasaray.

CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 28.kalecisi: Uğurcan Çakır, Trabzonspor.