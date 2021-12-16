Yılın En'lerine Süper Lig'den imza
İsviçre'de bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi oyuncularını belirledi. Listede Süper Lig'den iki isim de yer aldı.
İsviçre'de bulunan Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi oyuncularını belirledi. Listede Süper Lig'den iki isim de yer aldı.
CIES, kendi kriterlerine göre 2021'in en iyi futbolcularını açıkladı. Ballon d'Or'dan farklı olarak oyuncuların takımlarında aldığı süre, oynadığı takımın bulunduğu ligin kalitesi ve oyuncunun yer aldığı turnuvaların kalitesi de hesaba katılıyor.
1- David Alaba, Real Madrid
2- Ruben Dias, Manchester City
3- Milan Škriniar, Inter
4- Carlos Casemiro, Real Madrid
5- Joshua Kimmich, Real Madrid
15- Kylian Mbappe, PSG
17- Robert Lewandowski, Bayern Münih
24- Lionel Messi, PSG
Kaleciler ayrı bir değerlendirmeye alınırken Real Madrid'den Thibaut Courtois, 2021'in en iyi kalecisi olarak açıklandı. Listede Süper Lig'den de iki kaleci yer aldı.
CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 13.kalecisi: Fernando Muslera, Galatasaray.
CIES'e göre 2021'de dünyanın en iyi 28.kalecisi: Uğurcan Çakır, Trabzonspor.