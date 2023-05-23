Yılın bombası patlıyor! Mbaye Diagne Süper Lig devine...

Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Kulüpler, sezon bitmeden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı. Son günlerde gündeme gelen Mbaye Diagne iddiası ise gündemi karıştırdı. Galatasaray'dan sonra Karagümrük'e transfer olan ve oradaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Diagne, Süper Lig devine transfer oluyor.

Süper Lig'in bitmesine kısa bir süre kala sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Kulüpler, sezon bitmeden gelecek sezonun planlamasını yapmaya başladı.

Son günlerde gündeme gelen Mbaye Diagne iddiası ise gündemi karıştırdı.

Galatasaray'dan sonra Karagümrük'e transfer olan ve oradaki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Diagne, Süper Lig devine transfer oluyor. İşte tüm detaylar...

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Karagümrük, son olarak deplasmanda Trabzonspor'a 4-1 kaybetti. Bu karşılaşmada ise takımının tek golünü Digane attı. Sabah'a göre; Ligde bu sezonki 20. golünü Trabzonspor ağlarına gönderen Mbaye Diagne, 20 gole ulaşarak dikkatleri üzerine çekti.

Bu sezon attığı goller ve gösterdiği performansla göz dolduran Diagne'nin Trabzonspor'a transfer olabileceği iddia edildi.

Bordo-Mavililer, ligin ilk yarısında 4-1 kaybettiği rakibinden aynı skorla rövanşı alırken İstanbul ekibinin golcüsü Mbaye Diagne'nin hareketi transfer iddialarını güçlendirdi.

31 yaşındaki Senegalli yıldızın attığı golün ardından ise sevinmemesi dikkat çekti.

3 maç sonra Karagümrük'le sözleşmesi bitecek olan Diagne'nin bu hareketi, hakkında çıkan "Trabzonspor'a transfer olabilir" iddialarını güçlendirdi.

UMUT VE GOMEZ BEKLENENİ VEREMEDİ

Trabzonspor, golcüleri Umut Bozok ve Maxi Gomez'den beklediği verimi alamadı.