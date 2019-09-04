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Yıldızgörer: “İhracattaki artış umut verici”

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, ağustos ayı ihracat rakamlarında yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirterek, sergilenen başarının Türkiye ve ihracatçılar için umut verici olduğunu ifade etti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 16:01
Yıldızgörer: “İhracattaki artış umut verici”

MÜSİAD Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, ağustos ayı ihracat rakamlarında yaşanan artışın sevindirici olduğunu belirterek, sergilenen başarının Türkiye ve ihracatçılar için umut verici olduğunu ifade etti.


Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Mersin Şube Başkanı Serdar Yıldızgörer, yazılı bir açıklama yaparak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından açıklanan Ağustos ayı ihracat verilerini değerlendirdi. İhracatın, ağustos ayının bayram tatiline denk gelmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini ifade eden Yıldızgörer, “İhracatımız, ağustos ayında 1,7 artışla 13 milyar 150 milyon dolara yükselmiştir. Yılın 8 aylık ihracatı ise geçtiğimiz yıla oranla yüzde 2,9 yükseliş göstererek 117 milyar doların üzerine çıkmıştır. Sergilenen tabloya bakıldığında, 2019 yılı ihracat hedefimiz olan 182 milyar doların yakalanacağı gözlemlenmektedir. Fiyat-kalite performansı arttıkça daha sürdürülebilir başarı beraberinde gelecektir” dedi.



“Türk ekonomisine olan güven arttı”


Türk ekonomisinin son 15 yıldır istikrarlı büyümesi sayesinde kayda değer bir performans sergilediğini vurgulayan Yıldızgörer, “Sağlam makroekonomik stratejiler, uygun mali ve para politikalar ve izlenen yapısal reformlar; yüksek büyüme oranları ve Türk ekonomisine duyulan güvenin artmasıyla sonuçlanmıştır” ifadelerini kullandı.


MÜSİAD’ın Türkiye’de 87, 94 ülkede ise 224 şube açarak ülke ekonomisinin gelişmesi noktasında ciddi çalışmalar yürüttüğünü anlatan Yıldızgörer, 29 yıldır Türk iş insanlarının yanında olduklarını, onların daha güvenli ticaret yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürdüklerini vurguladı. Başkan Yıldızgörer, Türkiye İhracatçılar Meclisi ile Türk Eximbank arasında ihracatçı birlikleri kaynaklarının Eximbank’a aktarılmasına ilişkin imzalanan protokolün ise ihracatçılar için önemli bir gelişme olduğunu sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 16:01
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