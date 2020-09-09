Yıldız Teknopark’tan 87 firmaya kira indirimi

Yıldız Teknopark’ın şimdiye kadar 300’e yakın şirkete yararlandırdığı kira indirimi teşvikine 2020 yılında 87 firma hak kazandı.

2015’te 21 firma yararlandı

Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, Yıldız Teknopark olarak firmaları bilim ve teknoloji üretmeye teşvik etmeyi amaçladıkları kira indirimiyle ilgili olarak, “İndirim oranlarını, bir önceki yılın fikri ve sınai mülkiyet hakları, patentli, ulusal ve uluslararası destekli ürünler geliştirilmesi, akademisyenler ve üniversite ile iş birliği yapılması, stajyer çalıştırılması ve ihracata katkı sağlanması gibi kriterlere göre hesapladığımız bir veri üzerinden uyguluyoruz” ifadelerini kullandı. Bu uygulamaya 2015 yılında başladıklarını aktaran Güner, o dönemde 21 firmanın kira indiriminden faydalandığını aktardı.

1 milyon 438 bin TL’lik katkı

2020 yılında ise Ar-Ge Teşvik Fonu (kira indirimi) kapsamında 87 firmanın toplam 1 milyon 438 bin TL tutarında kira indirimine hak kazandığını aktaran Güner, “2015’den bu yana 300’den fazla firmamıza 3,5 milyon TL’ye yakın Ar- Ge Teşvik Fonu sağladık. Yıldız Teknopark olarak başlattığımız firmalara kira desteğinden olumlu dönüşler aldık. Desteği alan şirketler bu fonu Ar-Ge çalışmalarında kullanıyorlar. Yıldız Teknopark olarak bilimin yolunda verdiğimiz desteklere devam edeceğiz” bilgilerini verdi.