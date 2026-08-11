Siyonist dostu Kolombiya'yı iki ülke daha kınadı!

Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kolombiya Dışişleri Bakanlığının 10 Ağustos'ta yayımladığı ve işgal altındaki Suriye toprağı olan Golan Tepeleri üzerinde sözde İsrail egemenliğini tanıyan kararına tepki gösterildi.

KOLOMBİYA, SURİYE'DEKİ GOLAN TEPELERİ'Nİ İSRAİL TOPRAĞI OLARAK TANIDI

Kolombiya'nın kararına ilişkin Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, uluslararası hukuk kurallarına ve ilgili uluslararası meşruiyete aykırı olan bu kararın kesin bir dille reddedildiği belirtilirken, İsrail'in "işgal ettiği Golan Tepeleri'nden çekilmesi gerektiği" vurgulandı.

MISIR VE KATAR, KOLOMBİYA'YI KINADI

Mısır'ın, Suriye'nin "egemenliğine, birliğine, toprak bütünlüğüne ve işgal altındaki Golan Tepeleri üzerindeki hakkına güçlü şekilde destek verdiği" vurgulanan açıklamada, Kolombiya'nın kararının "hukuki bir etkisinin olmadığı ve hukuki statüyü değiştirmediği" kaydedildi.

'KARAR GEÇERSİZDİR VE HİÇBİR HUKUKİ ETKİSİ YOKTUR'

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Kolombiya'nın işgal altındaki Golan Tepeleri'ne ilişkin kararının, İsrail'in 1981 tarihli BM Güvenlik Konseyi kararını hiçe saymasına yardımcı olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kolombiya'nın kararının Golan Tepeleri'nin "işgal altındaki bir Arap toprağı olduğu gerçeğini değiştirmeyeceği" kaydedilen açıklamada, "İsrail yasalarının, yargı yetkisinin ve yönetiminin Golan Tepeleri'ne uygulanması geçersizdir ve hiçbir hukuki etkisi yoktur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in Golan Tepeleri dahil tüm işgal altındaki Arap topraklarından çekilerek uluslararası hukuk kararlarına uyması gerektiğini vurgulanırken, İsrail'in Golan Tepeleri üzerinde egemenliğini tanıma yönündeki tek taraflı kararların "bölgede barışın önünde büyük bir engel teşkil edeceği" bildirildi.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da seçimden zaferle ayrılarak göreve başlayan Abelardo de la Espriella liderliğindeki İsrail yanlısı hükümet, İsrail'in işgal altında tuttuğu Suriye'deki Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımıştı.