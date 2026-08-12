Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'ndan Kıbrıs uyarısı! "Statü eşitsizliği bitmeden çözüm hayal!"

Lefkoşa, 12 Ağustos 26 (TAK): Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusunda tarafların “çözüm iradesi” beyanlarının, sorunun tanımı konusunda ortak anlayış bulunmadığı sürece sonuç üretmeyeceğini belirterek, “Sorunun tarifinde mutabakat yoksa, çözüm iradesi bir anlam taşımaz.” dedi.

Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın sık sık Kıbrıs Türk halkının “çözüm iradesi” bulunduğunu dile getirdiğini ve bu görüşe katıldığını belirterek, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) liderinin de kendi halkının çözüm iradesine sahip olduğunu söylediğini kaydetti.

Bu noktada yanıtlanması gereken temel bir soru bulunduğunu söyleyen ve “İki tarafın da çözüm iradesi varsa, yıllardır süren müzakerelerden neden hiçbir sonuç alınamamaktadır?” diye soran Ertuğruloğlu, Kıbrıs meselesinin özünde tarafların sorun ve çözüm tanımlarındaki farklılığın yer aldığını ifade etti.

Ertuğruloğlu, “Bir tarafın ‘çözüm’ olarak gördüğünü, diğer taraf ‘sorun’ olarak tanımlamaktadır.” diyerek, yalnızca “sorun çözülsün” demenin yeterli olmadığını, sorunun tanımına ilişkin ortak bir mutabakat bulunmadığını ifade etti.

Her iki tarafın farklı sorunları çözmeye niyetli olduğunu belirten Ertuğruloğlu, bu gerçeğin gözden kaçırıldığını kaydetti.

BM Güvenlik Konseyi ile Avrupa Birliği’nin (AB) Kıbrıs sorunundaki tutumlarını da eleştiren Ertuğruloğlu, “Ne yazık ki, sorunu yaratan BM Güvenlik Konseyi ile bu sorunu perçinleyen Avrupa Birliği’nden çözüm için medet umulmaktadır. Bu tutum nafiledir.” ifadelerini kullandı.

Ertuğruloğlu, uluslararası aktörlerin geçmişte yaptığı hataları düzeltmediği sürece, hiçbir girişimin Kıbrıs Türk halkını tatmin edecek bir neticeyle sonuçlanamayacağını belirtti.

“Asıl sorun statü eşitsizliği”

Kıbrıs’taki temel meselenin “statü sorunu” olduğunu belirten ve Rum tarafının “devlet”, Kıbrıs Türk tarafının ise onun altında bir “toplum” olarak muamele gördüğü sürece çözüm beklenmemesi gerektiğini söyleyen Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“Bu adaletsiz şartlarda Kıbrıs Türk halkının çözüm iradesinin bir anlamı olamaz çünkü bu koşullar çözümü imkânsız kılmakta ve sorunu canlı tutmaktadır. Birileri de çözümcü görünme adına bu yanlışa boyun eğip, sorunu statü sorunu olarak görmemeyi tercih ediyor.

Çözümcü görünme kaygısıyla bu yanlışa boyun eğenler ve meseleyi statüdeki eşitsizlik olarak görmeyenler, isteseler de istemeseler de Rum tarafının soruna dair tarifine ve çıkarlarına hizmet eder duruma düşmektedirler.”

Ertuğruloğlu, “Kısacası; sorunun tanımında ortak bir anlayış bulunmadığı sürece, tarafların çözüm iradesine sahip olduğunu beyan etmesi hiçbir anlam taşımamaktadır. Bunun dışındaki tüm yaklaşımlar zaman kaybından, statü kaybından ve abesle iştigalden ibarettir.” ifadelerini kullandı.