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Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvurusu

Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alımı yapıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanına başvuruda bulunacakların başvuru şartlarını merak ediyor. ALES'ten en az 70 puan almış, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olma şartı aranmakta. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi akademik personel alım başvuru tarihi ne zaman? Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi başvuru şartları neler? İşte detaylar.

02 Eylül 2019 Pazartesi 10:13
Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvurusu

Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alımı yapıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım ilanına başvuruda bulunacakların başvuru şartlarını merak ediyor. ALES'ten en az 70 puan almış, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olma şartı aranmakta. Peki Yıldız Teknik Üniversitesi akademik personel alım başvuru tarihi ne zaman? Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi başvuru şartları neler? İşte detaylar.

Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili hükümleri uyarınca araştırma görevlisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını, başvuru süresi içinde şahsen veya posta yoluyla yapabilirler. Eksik belge/bilgi ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak, posta ile yapılacak başvurularda, postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Üniversitemize ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir. Ön değerlendirme sonuçları ile sınav giriş yeri ve saatine ilişkin bilgiler, atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin nihai değerlendirme sonuçları, Üniversite internet ana sayfası ve/veya başvuru yapılan birim internet sayfasında duyurulacak olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sınavlar aynı saatte olabileceğinden dolayı adayların tek bir kadro ilanına başvurmaları gerekmektedir.

Araştırma görevlisi kadrosuna atamalar 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.

Aşağıda belirtilen durumda bulunan adaylar ilana başvuru yapamazlar.

1) 06/02/2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini dolduran ancak 2016- 2017 eğitim öğretim güz yarıyılından itibaren azami süreleri tekrar başlatılan öğrenciler,

2) Lisansüstü Eğitim Yönetmeliğinin yayımlandığı 20/04/2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinden, 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süresi yeniden başlayan öğrenciler.

Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alım başvuru şartları

1- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2- ALES'ten en az 70 puan almış olmak,

3- Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir,

5- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

Özel şartlar

1- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

Muafiyet

Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

1) "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" in son haline www.mevzuat.gov.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

2) Başvuru için gerekli belgeler ve ilgili yönetmelikte belirtilen şartlarla ilgili özet bilgi tablosuna prs.yildiz.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

İlk Başvuru Tarihi:02/09/2019

Son Başvuru Tarihi:

16/09/2019 (Mesai bitimi)

Ön Değerlendirme Tarihi:23/09/2019

Sınav Giriş Tarihi:26/09/2019

Sonuç Açıklama Tarihi:01/10/2019

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 10:13
  1. İstanbul
  2. Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi alım başvurusu
  3. Yıldız Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi alım başvurusu

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