Yıldız oyuncu kulübüne iletti: Trabzonspor'a gideceğim!

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ligde bu sezon beklentinin çok altında kaldı. Yeni sezon öncesi kadrosuna katacağı yeni isimler için girişimlerini sürdüren Bordo-mavililer, teknik direktör Nenad Bjelica'nın isteği doğrultusunda ilk transferini yapmaya hazırlanıyor.

Dinamo Zagreb’le 1yıl kontratı kalan ve yeni sözleşme teklifini kabul etmeyen Bruno Petkovic konusunda Trabzonspor girişimlerini sürdürüyor.

Nenad Bjelica da eski oyuncusunun transferi için bizzat devrede. Ancak Hırvat kulübü kapıyı 5 milyon Euro’dan açıyor. Fırtına’nın,1 sene mukavelesi olduğu için Petkovic’in bonservisine en fazla 1.5 milyon Euro ödemek istediği öğrenildi.

Trabzonspor cephesi, ilk etapta uzlaşmaya uzak bir tavır sergileyen Dinamo Zagreb’in önümüzdeki haftalarda inadının kırılacağını düşünüyor. Bu arada önemli olan nokta; Petkovic’in de Trabzonspor’a gitmek istediğini kulübüne iletmesi...

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