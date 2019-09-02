0553 313 94 23

'Yıldız kadro' belirlendi! Türkiye'nin uzay yolculuğunun ilk adımı yarın atılacak

Gerçekleştirdiği ekonomik atılımlarla devler arenasında "Ben de varım" diyen Türkiye, 2023, 2053, 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlerken; bu hedefler doğrultusunda kurulan Türkiye Uzay Ajansı ilk toplantısını yarın yapacak.

02 Eylül 2019 Pazartesi 15:43
'Yıldız kadro' belirlendi! Türkiye'nin uzay yolculuğunun ilk adımı yarın atılacak

Türkiye Uzay Ajansının ilk yönetim kurulu toplantısı yarın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında gerçekleştirilecek.

Erdoğan, 'yıldız kadro'yu belirledi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla 7 Ağustos'ta Türkiye Uzay Ajansının "yıldız kadrosu" belirlendi.

Başkanlığına Serdar Hüseyin Yıldırım'ın atandığı ajansın yönetim kurulu üyeliklerine İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümü kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay, TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir, TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu, NASA'nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray, STM Savunma Sistemleri AŞ Genel Müdürü Murat İkinci ile Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen getirilmişti.

Milli Uzay Programı masaya yatırılacak

Ajansın ilk yönetim kurulu toplantısı Bakan Varank'ın başkanlığında yarın yapılacak.

"Milli teknoloji, güçlü sanayi" vizyonunu uzay ve havacılık alanında hayata geçirecek ajans, yarın yapılacak toplantıda gelecek 10 yılı kapsayacak Milli Uzay Programı'nın oluşturulması konusunu masaya yatıracak.

Türkiye'nin uzay alanında hamle yapabilmesi için özel sektörün de devreye girmesine yönelik çalışmaların değerlendirileceği toplantıda, uluslararası iş birlikleri ve uzaya erişim konularının da ele alınması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 15:43
  1. Türkiye Uzay Ajansı
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Resmi Gazete
  5. Serdar Hüseyin Yıldırım
  6. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uzay Mühendisliği Bölümü kurucularından Prof. Dr. Yurdanur Tulunay
  7. TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Müdürü Prof. Dr. Sacit Özdemir
  8. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Lokman Kuzu
  9. NASA'nın Mars projesinde görev alan Dr. Ahmed Akgiray
  10. STM Savunma Sistemleri AŞ Genel Müdürü Murat İkinci
  11. Türksat AŞ Genel Müdürü Cenk Şen
  12. Milli Uzay Programı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda Pazar Spor ile eşleşti
    1. Kars 36 Spor Ziraat Türkiye Kupası’nda..
    2. AÖF elektronik kayıt nasıl yapılır?..
    3. Düzce Akçakoca yolu tek şerit
    4. Validen açıklama geldi: Bu sözlerle..
    5. AK Parti MYK toplandı
    6. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK)..
    7. Kaliforniya kıyılarında gemi yangını:..
    8. Beef Wellington nedir? Beef Wellington..
    9. Avrupa şampiyonu Alaçatı’da belli..
    10. Atlı Okçuluk Zafer kupası yapıldı
    11. AÖF kayıt yenileme süresi ne zaman..
    12. Antalya’da "kadına şiddete hayır"..
    13. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Slovenya’da
    14. AK Parti MYK toplandı
    15. Arap Parlamentosundan Honduras ve..
    16. Demirtaş'ın yargılandığı dava
    17. Opr. Dr. Çil: “Kasık fıtığının tek..
    18. Ticaret sicil işlemleri el kitabı..
    19. Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan’ın..
    20. Pence'den ABD'ye Rusya uyarısı: Uyanık..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Ahmet Davutoğlu cephesinden Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Tutarsızlıkla başladınız...
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak