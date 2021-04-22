Yıldız isim kadro dışı bırakıldı
Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz hareketleri sebebiyle kadro dışı bırakıldı.
Trabzonspor Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray ile 1-1 biten mücadeleden sonra flaş bir karar aldı.
A Spor'un haberine göre, Trabzonspor, orta saha oyuncusu Abdülkadir Parmak'ı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda disiplinsiz davranışları sebebiyle kadro dışı bıraktı.
26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray maçında oyuna girmek istemediği ve bu nedenle teknik ekibin böyle bir karar aldığı bildirildi.
Abdülkadir Parmak, bu sezon 28 maçta forma giyerken gol ya da asistle skor katkısı yapamadı.