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Ekonomi Yıldız Holding’den Analitik Akademi programı
Ekonomi

Yıldız Holding’den Analitik Akademi programı

Ülker, Godiva ve United Biscuits gibi dev markaları bünyesinde bulunduran Yıldız Holding, çalışanlarının veri odaklı teknolojilere adaptasyonunu desteklemek amacıyla Analitik Akademi programını başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 09:58:00 -
Yıldız Holding’den Analitik Akademi programı

Genç yeteneklere yönelik ‘Data JOB’la start verilen program; ‘Data Navigators’, ‘Data Champions’ ve ‘Digital Transformers’ gibi eğitim modülleriyle devam edecek.

Başvurular açıldı

Yıldız Holding’in dijital teknolojilere hakim nitelikli iş gücüne zemin hazırlamak amacıyla öncelikle yeni mezunları dahil edeceği ‘Data JOB’ için başvurular açıldı. Mühendislik, Matematik, İstatistik, Ekonometri gibi bölümlerden yeni mezunların müracaat edebileceği programla dijital teknoloji ve veri bilimi konusunda yetenekli gençlere kariyer imkânı sunuluyor. 16 Eylül’e kadar http://mtstaj.co/ datajob adresine yapılacak müracaatların ve mülakatların ardından adaylar, ‘Data Job’a kabul edilecek. Veri bilimi alanında uzman eğitmenlerin katılacağı programda kursiyerlere veri bilimi temelleri, istatistik, modelleme, derin öğrenme, iş analizi, optimizasyon, proje yönetimi gibi konu başlıklarında 2.5 ay süreli eğitim verilecek.

Gelecek için hazırlık

Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, dijitalleşme vizyonları kapsamında yeni projelere ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti: “Dijital dünyadaki gelişmeleri takip ederek, teknoloji odaklı bir grup olma yolunda bugüne kadar önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda başlattığımız ‘Analitik Akademi’ programıyla çalışanlarımızın dijitalleşip dönüşen iş dünyasına adapte olmalarına ve veri okuryazarlığı alanında entelektüel birikimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Günümüzün değişen iş dünyasında zamanı doğru kullananların, geleceğe önce ulaşanlar olacağına inanıyoruz. Ve çalışanlarımızı şimdiden geleceğin iş dünyasına hazırlıyoruz.”

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