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Ekonomi Yıldız Holding'den "Analitik Akademi" programı
Ekonomi

Yıldız Holding'den "Analitik Akademi" programı

Yıldız Holding Üst Yöneticisi Mehmet Tütüncü: - "Analitik Akademi programıyla çalışanlarımızın, dijitalleşmeyle değişen iş dünyasına adapte olmalarını ve veri okur-yazarlığı alanında entelektüel birikimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-09-12 11:21:49 -
Yıldız Holding'den "Analitik Akademi" programı

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding, çalışanlarının veri odaklı teknolojilere adaptasyonunu desteklemek amacıyla "Analitik Akademi" programını başlattı.

Yıldız Holding açıklamasına göre, ilk aşamada genç yeteneklere yönelik, "Analitik Akademi Data JOB" ile başlatılan program, "Data Navigators", "Data Champions" ve "Digital Transformers" gibi eğitim modülleriyle devam edecek.

Yıldız Holding'in iş süreçlerinde optimizasyonu sağlamanın yanı sıra dijital teknolojilere hakim nitelikli iş gücüne zemin hazırlamak amacıyla öncelikle yeni mezunları dahil edeceği "Analitik Akademi Data JOB Programı"nın başvuruları açıldı. Bilgisayar, Endüstri, Matematik Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Ekonometri gibi bölümlerden yeni mezunların başvurabileceği Data JOB Programı'nda, dijital teknoloji ve veri bilimi konusunda yetenekli gençlere Yıldız Holding'de kariyer imkanı sunuluyor.

16 Eylül'e kadar "http://mtstaj.co/datajob" adresine yapılacak başvurular ve takip edecek mülakatların ardından adaylar, Data Job programına kabul edilecek. Veri bilimi alanında uzman eğitmenlerin katılacağı programda kursiyerlere, veri bilimi temelleri, istatistik, modelleme, derin öğrenme, iş analizi, optimizasyon, proje yönetimi gibi konu başlıklarında 2,5 ay süreli eğitim verilecek.

- "Çalışanlarımızı geleceğin iş dünyasına hazırlıyoruz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Yıldız Holding'in dijitalleşme vizyonu kapsamında yeni projelere ağırlık verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yıldız Holding'de, dijital dünyadaki gelişmeleri takip ederek, teknoloji odaklı bir şirket olma yolunda bugüne kadar önemli projeleri hayata geçirdik. Bu kapsamda başlattığımız Analitik Akademi programıyla çalışanlarımızın, dijitalleşmeyle değişen iş dünyasına adapte olmalarını ve veri okur-yazarlığı alanında entelektüel birikimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Günümüzün değişen iş dünyasında zamanı doğru kullananların, geleceğe önce ulaşanlar olacağına inanıyor ve çalışanlarımızı şimdiden geleceğin iş dünyasına hazırlıyoruz."

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