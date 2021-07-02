Yıldız Holding yeni çalışma modeli “UYDU”ya geçiyor

1 Eylül’den itibaren devreye alınacak “UYDU-Yeni Nesil Çalışma Modelleri” projesi üç ana unsura dayanıyor. Bu unsurlar arasında, anketler yoluyla çalışanlardan alınan geri bildirim, mevcut işlerin ve iş gücünün analizi, dünyadaki eğilimlerin ve uygulamaların incelenmesi yer alıyor. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından holding çalışanlarının ve uzmanların katkılarıyla titizlikle tasarlanan UYDU modelinde, çalışanların görev ve sorumluluklarına bağlı olarak ofisten, hibrit, uzaktan ve sahada çalışma sistemleri bulunuyor.

Çalışan bağlılığını arttıracak

Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, yeni nesil çalışma modelleriyle bugünün gerekliliklerine uyum sağlamanın ötesinde geleceğin ihtiyaçlarına göre de uyarlanabilecek bir yapıya kavuşulacağını belirterek, küresel salgın döneminin özellikle yeni çalışma modelleri açısından tüm iş dünyası için önemli bir deneyim olduğunu ifade etti. Tütüncü, şunları kaydetti:“Çalışan deneyimine olumlu katkısı olacak UYDU ile birlikte yeni yeteneklerin şirketlerimizi tercih etmesini ve mevcut çalışan bağlılığını da artırmayı hedefliyoruz.”