Hamas'tan yüzleri kızartan ifşa... 'İslam Dünyası Bizi Yalnız Bıraktı!'

Siyonist işgal rejiminin Gazze Şeridi’nde sürdürdüğü eşi benzeri görülmemiş katliam, tehcir ve kuşatma için açıklamalarda bulunan HAMAS Yetkilisi Gazi Hamad, İslam dünyası ve uluslararası toplumun duyarsızlığına sert tepki gösterdi.

Müslüman ülkelerin ve uluslararası kurumların pasif tutumu nedeniyle halkın masum kanını korumak adına zorlu kararlar alındığını vurguladı.

Destansı Bir Direniş ve Ağır Bir Sorumluluk

Aylardır siyonist barbarlığın ve ağır bombardımanların hedefi olan Gazze halkı; açlık, tehcir ve yıkıma rağmen direnişten ve onurundan taviz vermiyor. Filistin halkının sergilediği bu eşsiz fedakarlık ve sabrın insanlık tarihine altın harflerle kazındığını belirten Hamad, Gazzelilerin yükünün son derece ağır olduğunu ifade etti:

"Gazze Şeridi’nde tüm bu sorumluluğu üstlenen halkımız; bize kahramanlık, fedakarlık ve sabır konusunda örnek oldu ve çok büyük bir yük taşıdı. Bizler de gece gündüz Gazze’deki savaşı ve dökülen kanı durdurmak için canla başla çalıştık."

"Halkımızın Varlığı ve Onuru İçin Taviz Vermek Zorunda Kaldık"

Mevcut şartlar altında temel önceliğin Gazze halkını yok olmaktan ve siyonist çetenin tehcir planlarından korumak olduğu vurgulanırken, varılan anlaşma ve atılan adımların kalpleri ferahlatmadığı açık yüreklilikle dile getirildi. Kalplerin derin bir acıyla sızladığı ancak önceliğin Gazze'deki Filistin varlığını sürdürmek olduğu belirtildi.

Açıklamada, siyonist işgalcilerin bölme, tehcir ve savaşı yayma planlarını bozmak amacıyla stratejik ve mantıklı adımlar atıldığına dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Biz bu anlaşmadan dolayı mutlu değiliz ve büyük bir acı hissediyoruz. Şüphesiz derin bir yara alıyoruz ve bunu asla gizlemiyoruz; gönül isterdi ki bundan çok daha iyi bir anlaşma yapalım. Ancak mevcut şartlar, işgalcilerin zorbalığı ve sahadaki acı gerçekler bize bu durumu dayattı. Yine de bu, Filistin tarihinde istisnai bir dönemdir."

Ümmetin Sessizliği ve Yalnız Bırakılan Gazze

HAMAS Yetkilisi Gazi Hamad'ın açıklamasının en can alıcı kısmı ise İslam dünyasına ve Müslüman yöneticilere yönelik sitem dolu haykırışı oldu. Mescid-i Aksa'nın ve Filistin topraklarının muhafazası için göğsünü siyonist kurşunlara siper eden Gazze halkının yalnız bırakıldığı vurgulandı:

"Maalesef pek çok konuda uluslararası alanda yüzüstü bırakıldık. Halkımızı destekleme, davamıza sahip çıkma konusunda Arap ve İslam dünyası da bizi yalnız bıraktı. Yalnız bırakılmamıza rağmen Filistin halkına karşı sorumluluklarımızı ve görevlerimizi sonuna kadar sürdüreceğiz."

"Görevimizi Yapmaya Devam Edeceğiz"

Siyonist rejim ve küresel destekçilerinin tüm baskı ve zorbalıklarına rağmen Filistin direnişinin geri adım atmayacağı mesajı verildi. Yaşanan bu zorlu ve istisnai dönemin geçici olduğu, direnişin hem insani hem de İslami görevini eda etmekten bir an bile geri durmayacağı kararlılıkla altı çizildi.