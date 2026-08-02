Depremde ahkâm kesenler şimdi nerede? Selma Savcı'dan sert yazı

Yeni Akit yazarı Selma Savcı, "Siyasi mesajlar veren sözde sanatçıların açıklamaları nereye konulacak!?!" başlıklı yazısında, Ahbap Derneği soruşturmasıyla gündeme gelen gelişmeler üzerinden sanat dünyasına yönelik dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Yazısına Lev Tolstoy'un, "Sanat; düşünebilen, gerçeği görebilen, toplumu anlayabilen insanların işidir." sözüyle başlayan Savcı, sanatçı kimliğinin toplumsal sorumlulukla birlikte değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Deprem döneminde konuşanlar bugün sessiz"

Savcı, deprem sürecinde Ahbap Derneği'ne destek veren ve Kızılay'ı eleştiren bazı sanatçıların bugün kamuoyuna yansıyan gelişmeler karşısında sessiz kalmasını ele aldı.

O dönemde yapılan açıklamalar ile bugün ortaya çıkan tablo arasında önemli bir çelişki bulunduğunu belirten Savcı, kamuoyunu yönlendiren isimlerin aynı hassasiyeti bugün de göstermesi gerektiğini vurguladı.

Haluk Levent'in açıklamalarını değerlendirdi

Yazısında Haluk Levent'in kamuoyuna yansıyan ifadelerine de yer veren Selma Savcı, Ahbap'a ait çek ve senetlerin bazı işlemlerde teminat olarak kullanıldığına ilişkin açıklamaların geniş yankı uyandırdığını belirtti.

Savcı, deprem yardımlarıyla ilgili süreçte yapılan açıklamaların toplum vicdanında çeşitli soruları beraberinde getirdiğini ifade etti.

Eda Ece ve Şevval Sam detayı

Selma Savcı, Ahbap Derneği soruşturması kapsamında kamuoyuna yansıyan ifadelerde oyuncu Eda Ece'nin, rol arkadaşı Şevval Sam'ın kendilerini Haluk Levent konusunda önceden uyardığını söylediğine ilişkin açıklamalara da değindi.

Savcı, geçmişte kamuoyuna yönelik güçlü mesajlar veren isimlerin bugün yaşanan gelişmeler karşısındaki tutumunun sorgulanması gerektiğini dile getirdi.

"Sanatçı topluma karşı sorumluluk taşır"

Yazısının sonunda yeniden Tolstoy'un sözlerine atıfta bulunan Selma Savcı, sanatın yalnızca estetik üretim değil, aynı zamanda ahlaki ve toplumsal sorumluluk da taşıdığını belirtti.

Savcı, kamuoyunu etkileyen isimlerin yaptıkları açıklamaların ve sergiledikleri tavırların toplum hafızasında yer ettiğini vurgulayarak, bu nedenle sanatçıların toplumsal konularda daha tutarlı bir duruş sergilemeleri gerektiğini ifade etti.

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