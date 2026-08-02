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Gündem Axios'tan dikkat çeken iddia! Muhammed bin Selman'dan Trump'a: İran'a saldırma çağrısı
Gündem

Axios'tan dikkat çeken iddia! Muhammed bin Selman'dan Trump'a: İran'a saldırma çağrısı

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Axios'tan dikkat çeken iddia! Muhammed bin Selman'dan Trump'a: İran'a saldırma çağrısı

ABD basını, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde İran'a yönelik planlanan yeni kapsamlı saldırılardan duyduğu endişeyi dile getirdiğini ve Washington'a gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınması çağrısında bulunduğunu öne sürdü.

ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim Orta Doğu'da yeni bir kriz endişesini beraberinde getirirken, ABD merkezli Axios haber sitesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'a yönelik planlanan kapsamlı yeni ABD saldırılarından duyduğu kaygıyı dile getirdiği öne sürüldü.

"Gerilimi düşürün" çağrısı

Axios'un iki ABD'li yetkili ile konu hakkında bilgi sahibi üçüncü bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman görüşmede Washington'un askeri planları hakkında bilgi talep etti.

Haberde, bin Selman'ın Trump'a bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için itidal çağrısı yaptığı ve İran'a yönelik yeni saldırılardan kaçınılmasını istediği iddia edildi.

Öte yandan Beyaz Saray ile Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

Trump saldırı sinyali vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlediği füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Tahran yönetimine yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Trump, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, 'artık dayanamıyoruz' diyecekler." sözleriyle İran'a yönelik yeni askeri operasyon sinyali vermişti.

Yeni saldırı iddiası

Öte yandan The Wall Street Journal, Trump yönetiminin İran'ı müzakere masasına zorlamak amacıyla birkaç gün sürecek yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini öne sürmüştü.

Gazetenin iddiasına göre söz konusu operasyonların hafta sonu itibarıyla başlayabileceği değerlendirilirken, İran yönetimi ise olası yeni ABD saldırılarına sert karşılık vereceğini duyurdu.

Bölgede yaşanan karşılıklı açıklamalar ve iddialar, Orta Doğu'da yeni bir çatışma dalgası ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.

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Yorumlar

NE DEMİŞTİ SARI ŞEYTAN, BÜYÜK ŞEYTANIN OYUNU BİTMEZ

15 içinde seni mahvederim dedi. Şimdi noldu zaten iran keferelere saldırmıyor. Büyük şeytan ve itrail de zaten Müslümanları savaştırmak istiyor. EY MÜSLÜMANLAR ARTIK UYANIN VE KENDİNİZE GELİN

okur

abd ne zamandan beri sömürgelerini dinlemişte şimdi dinleyecek...israilin siyonistlere dönük haberciliği...
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