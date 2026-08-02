Axios'tan dikkat çeken iddia! Muhammed bin Selman'dan Trump'a: İran'a saldırma çağrısı

ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim Orta Doğu'da yeni bir kriz endişesini beraberinde getirirken, ABD merkezli Axios haber sitesi dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Haberde, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İran'a yönelik planlanan kapsamlı yeni ABD saldırılarından duyduğu kaygıyı dile getirdiği öne sürüldü.

"Gerilimi düşürün" çağrısı

Axios'un iki ABD'li yetkili ile konu hakkında bilgi sahibi üçüncü bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Veliaht Prens Muhammed bin Selman görüşmede Washington'un askeri planları hakkında bilgi talep etti.

Haberde, bin Selman'ın Trump'a bölgedeki gerilimin daha da tırmanmaması için itidal çağrısı yaptığı ve İran'a yönelik yeni saldırılardan kaçınılmasını istediği iddia edildi.

Öte yandan Beyaz Saray ile Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliği'nin konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındığı aktarıldı.

Trump saldırı sinyali vermişti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Ürdün'deki bir ABD üssüne düzenlediği füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, Tahran yönetimine yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

Trump, "Onları çok ağır şekilde vuracağız. Bir noktada, 'artık dayanamıyoruz' diyecekler." sözleriyle İran'a yönelik yeni askeri operasyon sinyali vermişti.

Yeni saldırı iddiası

Öte yandan The Wall Street Journal, Trump yönetiminin İran'ı müzakere masasına zorlamak amacıyla birkaç gün sürecek yeni bir saldırı dalgası başlatma emri verdiğini öne sürmüştü.

Gazetenin iddiasına göre söz konusu operasyonların hafta sonu itibarıyla başlayabileceği değerlendirilirken, İran yönetimi ise olası yeni ABD saldırılarına sert karşılık vereceğini duyurdu.

Bölgede yaşanan karşılıklı açıklamalar ve iddialar, Orta Doğu'da yeni bir çatışma dalgası ihtimaline ilişkin endişeleri artırdı.