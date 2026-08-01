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Gündem Suikast timindeki hain yakalanmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama
Gündem

Suikast timindeki hain yakalanmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

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Suikast timindeki hain yakalanmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

15 Temmuz'da suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 15 Temmuz darbe girişiminde suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin, "Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Marmaris’te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişiminde bulunan teröristler arasında yer alan FETÖ mensubunun yakalandığını belirtti.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o gece her şeyi göze alarak ortaya koyduğu iradenin, milletin egemenliğini hedef alan FETÖ'nün saldırısını yenilgiye uğrattığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın hayati öneme sahip o iradesi, milli egemenliğin müdafaası bakımından devlet ve millet hayatımız için tarihi bir mühür niteliğindedir. Bu vatan haini terörist şebeke, kimi odaklar tarafından bazı ülkelerde hala himaye ediliyor. Ülkemizde ve dünyanın her yerinde bu şebeke ile mücadelenin kesintisiz sürmesi milli bir görevdir. Bu mücadeleyi hakkıyla sürdüren, vatanseverliğin hakkını veren herkesi tebrik ediyoruz."

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