Murat Alan yazdı: İspanya'ya ödetilen bedelin arkasında hangi hesap var?

Akit Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Alan, "İspanya'ya ödetilen bedel!" başlıklı yazısında, Sebte'de yaşanan göç hareketinin sıradan bir düzensiz göç olayı olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.

Alan, yüz binlerce Faslının sınırı aşmaya çalışması ve onlarca kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan gelişmelerin, jeopolitik bir hesaplaşmanın parçası olduğunu vurguladı.

"İspanya'nın Gazze tutumuna bedel ödetiliyor"

Yazısında İspanya Başbakanı Pedro Sanchez hükümetinin Gazze'de yaşananlara ilişkin aldığı tavra dikkat çeken Murat Alan, Madrid yönetiminin İsrail'e silah ambargosu uyguladığını, Filistin devletini tanıdığını ve Avrupa Birliği'ni İsrail ile ortaklık anlaşmasını yeniden değerlendirmeye çağırdığını hatırlattı.

Alan, Sebte'de yaşanan gelişmelerin bu süreçten bağımsız okunamayacağını belirterek, İspanya'nın Gazze konusundaki duruşuna karşı göçün bir baskı unsuru olarak kullanıldığı değerlendirmesinde bulundu.

1965 Kazablanka Zirvesi'ni hatırlattı

Murat Alan, yazısında Fas Kralı II. Hasan döneminde gerçekleştirilen 1965 Kazablanka Arap Birliği Zirvesi'ne de geniş yer verdi.

Zirvede yapılan gizli görüşmelerin İsrail istihbaratına ulaştırıldığını aktaran Alan, bunun 1967 Altı Gün Savaşı öncesinde İsrail'e önemli stratejik avantaj sağladığını ifade etti.

"İş birliği bugün de sürüyor"

Alan, Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin yalnızca geçmişte yaşanan olaylarla sınırlı kalmadığını belirterek, 2020 yılında Abraham Anlaşmaları sonrasında iki ülke arasındaki normalleşme sürecinin yeni bir dönemi başlattığını kaydetti.

Fas'ın bugün de İsrail ile güvenlik ve istihbarat alanındaki iş birliğini sürdürdüğünü ifade eden Alan, bunun bölgedeki gelişmeler üzerinde etkili olduğunu dile getirdi.

"Göç kartı siyasi baskı aracına dönüştü"

Yazısında Avrupa'nın göç konusundaki yaklaşımını da değerlendiren Murat Alan, göçün zaman zaman siyasi baskı aracı olarak kullanıldığına dikkat çekti.

Alan, Avrupa'nın yıllardır Fas'ı sınır güvenliğinde önemli bir ortak olarak gördüğünü, bugün ise aynı göç dalgası karşısında Schengen tartışmalarının gündeme geldiğini belirtti.

"Tarih aynı gerçeği hatırlatıyor"

Yazısını değerlendirmeyle tamamlayan Murat Alan, 1965 Kazablanka Zirvesi'nden Sebte'de yaşanan son gelişmelere kadar uzanan süreçte aynı jeopolitik çizginin devam ettiğini ifade etti.

Alan, Gazze'de yaşanan insani dram ile Sebte'deki göç krizinin aynı bölgesel denklem içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, Türkiye'nin de göç krizlerini yalnızca insani boyutuyla değil, arka planındaki jeopolitik gelişmelerle birlikte ele almasının önem taşıdığını vurguladı.

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