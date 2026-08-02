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Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

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Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

İstanbul'da hesabının blokeli olduğunu söyleyen komşusuna banka kartını ve şifresini veren 20 yaşındaki motokurye, dolandırıcılık çetesinin kurbanı oldu. Adına 55 ayrı dosya açılan genç, ATM görüntülerinde para çeken kişinin kendisi olmadığını kanıtlamaya çalışsa da 22 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

#1
Foto - Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

İstanbul’da kuryelik yapan Bülent Karaçeper, komşusu Murat G.’ye "Hesabım blokeli" diyerek banka kartını ve şifresini verdi. Kartı geri aldıktan kısa bir süre sonra cüzdanını kaybeden Karaçeper, adına açılan hesaplar ve telefon hattı değişiklikleriyle internet üzerinden 55 kişinin dolandırıldığını öğrenince hayatının şokunu yaşadı. Kendisini savunmak için savcılığa başvuran genç adam, hakkında peş peşe açılan davaların ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Toplam 6 ayrı dosyadan 22 yıl 2 ay hapis cezası alan gencin ailesi ve avukatı, dolandırıcılık eylemlerinin Antalya'da yapıldığını, Karaçeper'in ise İstanbul'dan hiç çıkmadığını belirterek karara itiraz etti.

#2
Foto - Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

İstanbul’da hesabının blokeli olduğunu iddia eden arkadaşına banka kartını ve şifresini veren motokurye Bülent Karaçeper, dolandırıcılık şebekesinin kurbanı oldu.

#3
Foto - Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

İstanbul’da motokuryelik yapan Bülent Karaçeper (20) iddiaya göre bloke olan hesabına havale yapılamadığını söyleyen komşusu ve arkadaşı Murat G.’ye önce IBAN numarasını ardından da parayı çekmesi için banka kartını ve şifresini verdi.

#4
Foto - Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

Ertesi gün kartını geri alan Karaçeper, kısa süre sonra ise kartının da içinde olduğu cüzdanını kaybetti. Bir süre sonra kendisini arayan kişi, hesap numarasıyla dolandırıldığını iddia edince, cüzdanının çalındığını ve kimlik bilgilerinin başkaları tarafından kullanıldığını anlayıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hukuki süreç devam ederken, ardı ardına gelen şikayetler üzerine Bülent Karaçeper, "dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. Hakkında açılan 55 ayrı dosya bulunan ve 6 dosyadan 22 yıl hapis cezası alan Karaçeper, yaklaşık 15 aydır cezaevinde tutuklu.

#5
Foto - Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

"CENAZE SIRASINDA CÜZDANI KAYBETTİK" Oğlunun masum olduğunu iddia eden Zeynep Karaçeper (46), süreci şu sözlerle anlattı: “Oğlum, 2023 yılında henüz 17 yaşındayken mahalleden de tanıdığımız Murat isimli şahısla arkadaşlık ediyor. Oğlumdan kartını istiyor ödünç olarak, banka kartını. ‘Bir yerden para gelecek, hesabım blokeli verir misin?’ diyor. Bir günlüğüne alıyor. Şifresini de istiyor. Ertesi gün geri getiriyor kartı ama herhangi bir işlem yapılmıyor o tarihte. Birkaç gün sonra kayınvalidemin cenazesi sırasında cüzdanın kaybolduğunu fark ettik. İçinde 3 tane banka kartı vardı. Cüzdanın kaybolmasından birkaç gün sonra oğluma telefon geldi. Fethiye'den Yusuf isimli bir kişi aradı. ‘ATM'den telefon numaranı değiştirerek benim paramı çalacağını mı düşünebiliyorsun? Benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun?’ diye küfürler, hakaretler etmeye başladı. Telefonu ben aldım çocuğumun elinden ‘Beyefendi siz kimsiniz, ne oluyor?' diye. ‘İnternetten bir motor parçası buldum, almak istedim. İşte bu IBAN verildi bana. Yazıştığım numara farklıydı. Vergi dairesinden buldum, çocuğunuzun numarasına ulaştım. Benim paramı geri yatırın.' dedi. Biz hemen kalktık karakola gittik. Karakol, Yusuf Bey'le irtibata geçti. Yatırılan parayı söyledi. Bizi hemen savcılığa gönderdiler."

#6
Foto - Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

"55 KİŞİYİ DOLANDIRMIŞ GÖRÜNÜYOR" Oğlunun aylardır tutuklu olduğunu söyleyen Zeynep Karaçeper, “İfadeye çağrılmaya başlandı çocuk. Sürekli cezalar gelmeye başladı. En son Batman'dan hüküm yedi. O esnada akrabamız olan avukatımız devreye girdi. Dosyalara bir baktı, 55 tane dosya. 55 tane mağdur var. Benim oğlum 55 kişiyi dolandırmış olarak görünüyor şu an ve 6 dosyadan cezaevinde yatıyor. Çocuk tahliye oluyor, imzaları atmaya gidiyor, denetimli serbestliğe çıkacak, bir dosya daha geliyor, bir daha alıyorlar. Toplamda 6 dosyadan şu an 22 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası var benim çocuğumun." diye konuştu.

#7
Foto - Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

"ŞÜPHE ÜZERİNE VERİLEN KARARI DİĞER MAHKEMELER EMSAL ALIYOR" Mahkemelerin Batman Ağır Ceza Mahkemesi’ni emsal alarak oğluna hüküm verdiğini savunan Zeynep Karaçeper, “Batman'da hiçbir delil yokken benim çocuğum şüpheye dayalı tutuklandı, hüküm yedi ve arkasından 5 dosya daha geldi. Bu 5 dosya hepsi emsal kararla tutukladı. Yani bizim gönderdiğimiz deliller incelenmeden istinaf reddi yiyoruz.” dedi.

#8
Foto - Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

"HTS KAYITLARINDA MÜVEKKİLİM İSTANBUL'DAN HİÇ ÇIKMAMIŞTIR" ATM’den para çekme görüntülerini de tespit ettiklerini dile getiren ailenin avukatı, Bülent Karaçeper’in Murat G. ile Onur V.’nin iş birliği yaptığı suç şebekesi tarafından dolandırıldığını öne sürerek "Dolandırıcılık eylemlerinin tamamı Antalya ilinden gerçekleştirilmiştir. Müvekkilimize ait alınan HTS kayıtlarında müvekkilimizin kendi adına kayıtlı olan ve ATM'den değiştirilmeden önce kullandığı hattının İstanbul ilinden hiç çıkmadığı tespit edilmiştir.” diye konuştu.

#9
Foto - Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

"ATM GÖRÜNTÜLERİNİN TAMAMINI TOPLADIK" Öte yandan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından birkaç görüntü elde edildiğini Bülent Karaçeper’in fotoğrafıyla ATM’den para çeken kişinin fotoğraflarını yan yana konularak bir rapor aldırıldığını belirten avukat şu iddiaları dile getirdi: “Bu raporda ‘Mevcut görüntülerde ATM cihazlarında işlem yapan ve para çeken şahsın şüpheli Bülent Karaçeper olmadığı değerlendirilmiştir.' şeklinde rapor olmasına rağmen ATM'den para çeken şahıs müvekkile gösterilmediğinden ya da ATM'den para çeken şahsa ilişkin detaylı bir soruşturma yapılamadığından Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi tarafından da müvekkilime ceza verilmiş olup, şu anda istinaf aşamasında beklemektedir.

#10
Foto - Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

Dolayısıyla biz bu aşamada bu ATM görüntülerinin tamamını topladık. Derdest olan dosyalarımıza gönderdik. Bir teşhis yapılmasını, müvekkilin alınan HTS kayıtlarında Antalya iline hiç gitmediğinin tespit edilmesini, aynı zamanda da Onur'un teşhisi sırasında ATM'den para çeken ve kendi internetini kullanan şahsın Murat olduğunu net bir şekilde söylemesi nedeniyle bunların bir bütün olarak değerlendirilip, Bülent hakkında beraat kararı verilmesini umut ediyoruz.”

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