Arkadaşına kartını verdi, hayatı karardı! 22 yıl hapis cezasıyla cezaevine girdi

"CENAZE SIRASINDA CÜZDANI KAYBETTİK" Oğlunun masum olduğunu iddia eden Zeynep Karaçeper (46), süreci şu sözlerle anlattı: “Oğlum, 2023 yılında henüz 17 yaşındayken mahalleden de tanıdığımız Murat isimli şahısla arkadaşlık ediyor. Oğlumdan kartını istiyor ödünç olarak, banka kartını. ‘Bir yerden para gelecek, hesabım blokeli verir misin?’ diyor. Bir günlüğüne alıyor. Şifresini de istiyor. Ertesi gün geri getiriyor kartı ama herhangi bir işlem yapılmıyor o tarihte. Birkaç gün sonra kayınvalidemin cenazesi sırasında cüzdanın kaybolduğunu fark ettik. İçinde 3 tane banka kartı vardı. Cüzdanın kaybolmasından birkaç gün sonra oğluma telefon geldi. Fethiye'den Yusuf isimli bir kişi aradı. ‘ATM'den telefon numaranı değiştirerek benim paramı çalacağını mı düşünebiliyorsun? Benden kurtulabileceğini mi sanıyorsun?’ diye küfürler, hakaretler etmeye başladı. Telefonu ben aldım çocuğumun elinden ‘Beyefendi siz kimsiniz, ne oluyor?' diye. ‘İnternetten bir motor parçası buldum, almak istedim. İşte bu IBAN verildi bana. Yazıştığım numara farklıydı. Vergi dairesinden buldum, çocuğunuzun numarasına ulaştım. Benim paramı geri yatırın.' dedi. Biz hemen kalktık karakola gittik. Karakol, Yusuf Bey'le irtibata geçti. Yatırılan parayı söyledi. Bizi hemen savcılığa gönderdiler."