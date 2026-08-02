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Dünya ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: "Ortadoğu'yu terk edin"
Dünya

ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: "Ortadoğu'yu terk edin"

Yeniakit Publisher
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ABD'den vatandaşlarına acil çağrı: "Ortadoğu'yu terk edin"

ABD'nin bazı Ortadoğu başkentlerindeki büyükelçilikleri, Amerikan vatandaşlarını "bölgesel çatışmada öngörülemeyen bir tırmanışa karşı dikkatli olmaları" konusunda uyardı ve "bölgeden ayrılmaya hazır olmalarını" istedi.

ABD'nin bazı Ortadoğu başkentlerindeki büyükelçilikleri, Amerikan vatandaşlarını "bölgesel çatışmada öngörülemeyen bir tırmanışa karşı dikkatli olmaları" konusunda uyardı ve "bölgeden ayrılmaya hazır olmalarını" istedi.

Amman, Kudüs, Maskat, Bağdat ve Beyrut'taki ABD temsilciliklerinin sosyal medya hesaplarında farklı versiyonları yayımlanan güvenlik uyarısında, "Bölgedeki Amerikalılar ayrılmayı değerlendirmeli veya gerilimin tırmanması halinde ayrılmaya hazır olmalıdır" denildi.

Mesajlarda vatandaşlardan uçuş bilgilerini kontrol etmeleri ve yerel makamların güvenlik tavsiyelerine uymaları istendi.

 

Uyarıda, "Şu anda Ortadoğu'da bulunan Amerikalılar dikkatli olmalı, daha yüksek düzeyde tetikte bulunmalı ve uçuş iptallerine, hava sahalarının zaman zaman kapatılmasına ve muhtemel seyahat aksaklıklarına hazırlıklı olmalıdır" ifadeleri kullanıldı.

Ürdün'deki Amerikalılara, yakın zamanda İran füzelerinin hedefi olan ABD askeri üslerini ziyaret etmemeleri söylendi. İsrail'dekilerden ise en yakın bomba sığınağının yerini öğrenmeleri istendi.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin internet sitesinde yayımlanan açıklamada, "İran yönetimi, bölgedeki alanlara uyarı veya provokasyon olmaksızın saldırma ve saldırıları daha önce hedef alınmamış bölgelere, örneğin Mısır'a genişletme yönündeki son kararlarında görüldüğü üzere öngörülemezdir" denildi.

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, temsilciliğin "talimatlı ayrılma statüsünde" kalmayı sürdürdüğünü, bunun acil görevlerde bulunmayan ABD hükümeti personelinin hala Lübnan dışında konuşlandırıldığı anlamına geldiğini bildirdi.

Kaynak: Mepa News

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