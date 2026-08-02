2 Ağustos 1696: İsmail Hakkı Toprak'ın vefatı (Mutasavvıf)

İsmail Hakkı Toprak Hazretleri, 1880 yılında Sivas’ta doğdu. Ataları, Kâbe örtüsünün değişimi ve bakımı ile meşgul olduğundan “Ehramcılar” diye anılır. Babası Hüseyin Hüsnü, Sivas’ın kolağasıdır. Annesi Ayşe Ha­nım, Medinelidir. Nesebi Hazreti Hüseyin’e dayanır. Annesi ile babası evlendikten sonra uzun süre çocukları olmamış, daha sonra, İsmail Hakkı dünyaya gelmiştir.



İlk tahsilini ve Rüştiyeyi tamamladıktan sonra, Sivas Şifaiyye Medresesi’ne kaydoldu ve devrin geçerli ilimlerini orada tahsil etti. Daha sonra Ordu, Koyulhisar ve Suşehri arasında posta memurluğu yaptı. Bundan dolayı kendisine “Emanetçi Baba” denirdi.







İsmail Hakkı, muhtelif memuriyetlerde bulunduktan sonra emekli oldu.



Annesi Ayşe Hanım’ın ifadesine göre İsmail Hakkı Toprak, altı yaşında ibadete başlamış, çocukluğunda ve yetişkinlik döneminde sıkı bir terbiyeden geçirilmiştir.



Rüştiyede okurken, o zamanlar Sivas’ta oturmakta olan Arap Şeyh ve Mor Ali Baba adlarında iki halvetiyye şeyhine on iki yıl hizmet etmiş, sonunda Arap Şeyh, ona izin vererek daha da ilerlemesi için başka şeyhlere gitme imkânı sağlamıştır.







Tahsilini Şifâiye Medresesi’nde tamamlayıp Sivas Adliyesi’nde mülâzım olarak göreve başladı. Askerliğini yaptıktan sonra bir süre Tokat’ta Düyûn-ı Umûmiyye ve Müskirat memurluğunda çalıştı. Görevini 1908 yılında Sivas Düyûn-ı Umûmiyye memurluğuna nakletti. 1928’de Düyûn-ı Umûmiyye müesseseleri kapanınca Sivas İnhisar Dairesi’ne geçti. Zara-Çarhı tuzlasına bağlı Cedid tuzlasında görev yapmakta iken 1931 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.



Tokat’ta bulunan ve annesinin de şeyhi olan Mustafa Hâki Efendi’ye intisap etmiştir. O vefat edince Sivas’ta bulunan Mustafa Tâkî Doğruyol’a bağlanmış, onun vefatından sonra 1925 yılında fiilen irşad postuna oturmuştur. Şeyhlik görevi tam kırk sekiz yıl kadar sürmüştür.







1950 yılından vefatına kadar faaliyetlerini Çorapçı Hanı’nın üst katında han sahibinin kendisine ayırdığı bir odada devam ettirdi, ayrıca Örtülüpınar mahallesinde iki katlı büyük bir evi tekke halinde kullandı. İsmail Hakkı Efendi’nin Hâfız-ı Şîrâzî’nin Dîvân’ı, Sa‘dî-yi Şîrâzî’nin Bostân ve Gülistân’ı, Niyâzî-i Mısrî’nin Divan’ı gibi eserleri okuyup okuttuğu, özellikle Mısrî’nin Divan’ına çok değer verdiği belirtilmektedir.



İsmail Hakkı Toprak, Sivas Ulucamii’nin tamiri, Sofu Yûsuf, Serçeli, Dikimevi camilerinin inşası, çeşitli köprü, sebil ve çeşmelerin inşası, Sivas İmam-Hatip Okulu’nun yapımı ve onarımı gibi hayır hizmetlerine öncülük etti.

2 Ağustos 1969 tarihinde vefat etti; cenaze namazı Sivas Paşa Camii’nde kılındıktan sonra Ulucami hazîresine defnedildi.