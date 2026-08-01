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Gündem Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşet! Çocuğu darp eden cani kodese gönderildi
Gündem

Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşet! Çocuğu darp eden cani kodese gönderildi

Yeniakit Publisher
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Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşet! Çocuğu darp eden cani kodese gönderildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akdeniz İlçesinde bir çocuğun darp edilmesi hadisesine ilişkin başlatılan soruşturmada “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran saldırıda son dakika gelişmesi yaşandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akdeniz İlçesinde bir çocuğun darp edilmesi hadisesine ilişkin başlatılan soruşturmada “kasten öldürmeye teşebbüs” suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen şüpheli Mehmet Erke, Mersin 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

Ayrıntılar hazırlanıyor...

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