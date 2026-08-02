A101 teknoloji ve ev aletlerinde fiyatları kırdı! 6 Ağustos aktüel ürünleri raflara geliyor!
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A101, 6 Ağustos tarihli "Aldın Aldın" aktüel ürünler kataloğunu yayımlayarak indirim fırtınasını başlattı. Televizyondan elektrikli motosiklete, dikiş makinesinden hırdavat ürünlerine kadar geniş bir yelpaze cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.
A101'de bu hafta teknoloji tutkunlarını sevindirecek fırsatlar öne çıkıyor. Samsung 58 inç UHD Smart TV 31.999 TL, Onvo 65 inç 4K QLED TV 27.999 TL ve Toshiba 55 inç 4K UHD TV 21.999 TL fiyatıyla raflardaki yerini alıyor. Beyaz eşya grubunda ise SEG 7 kg çamaşır makinesi 16.799 TL, SEG bulaşık makinesi ise 16.999 TL etiketiyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor.
- Onvo 65VQ90F3UA 65 Frameless 4K UHD Google QLED TV 27.999 TL
- Onvo 43VQ80F2FA 43 Frameless FHD WHALE OS 10 QLED TV 12.499 TL
- Samsung 58U8000F 58 UHD Smart TV 31.999 TL
- Toshiba 55UV2363DT-55UV1563DT 55 4K UHD VIDAA TV 21.999 TL
- Piranha 7861 Bluetooth Hoparlör 699 TL
- Piranha 9045B Magsafe 5000 mAh Powerbank 599 TL
- Piranha 9991 Bluetooth Kulak İçi Kulaklık 599 TL
- Kiwi KWP-8556 Su Sebili 5.999 TL
- SEG CM 711 7 KG Çamaşır Makinesi 16.799 TL
- SEG BM 501SO D DS Bulaşık Makinesi 16.999 TL
- Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 8.999 TL
- Singer 6160 Brilliance Dikiş Makinesi 8.999 TL
- Schafer Prochef Master Stand Mikser 4.399 TL
- Kiwi KSM-2405W Waffle Makinesi 999 TL
- Pierre Cardin Cam Çay Makinesi 1.899 TL
- Pierre Cardin Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
- Samsung VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge 4.999 TL
- Kiwi KCC-4320 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 4.299 TL
- Kiwi KFAN-7690 Kule Tipi Turbo Vantilatör 4.299 TL
- Regal RK1000 Kablolu Dik Süpürge 1.599 TL
- APEC APT4 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 59.990 TL
- Volta VSM Elektrikli Motorlu Bisiklet 22.990 TL
- Volta DEMON GR250R Motosiklet 179.990 TL
- Tekerlekli Termos Buzluk 38 L 1.699 TL
- Buzluk Termos 60 5 L 1.999 TL
- Metal Ayaklı Katlanır Bahçe Masası 999 TL
- Plastik Koltuk 179 TL
- King Plastik Koltuk 275 TL
- Golf Koltuk 279 TL
- Bambu Plastik Koltuk 399 TL
- Elit Plastik Tabure 119 TL
- Kapaklı Jet Rüzgar Çakmağı 49,50 TL
- Dolphin Pro 3 Ton Manuel Transpalet 14.999 TL
- Piranha Darbeli Matkap 999 TL
- Piranha Şarjlı Vidalama 999 TL
- Piranha Kırılabilen Şarjlı Vidalama 499 TL
- Piranha Dekupaj Testere 849 TL
- Piranha Avuç Taşlama 999 TL
- Piranha PRT-9113 Çok Amaçlı Alet Seti 1.049 TL
- Piranha Multi Başlıklı Profesyonel Şarjlı Vidalama 1.359 TL
- Piranha Titreşimli Zımpara Makinesi 1 099 TL
- Piranha PHAG-9421 Sıcak Hava Tabancası 799 TL
- Piranha Lehim Havya Seti 369 TL
- Silikon Tabancası 199 TL
- Aprilla 55 Parça Şarjlı Vidalama 799 TL
- Aprilla ABC-8820 Sahte Para Tespitli Toplayarak Sayan Para Sayma Makinesi 4.699 TL
- Aprilla ASB-8802 Portatif Çelik Kasa 599 TL
- Hilfe Akım Korumalı LED Işıklı USB li Priz Çoklayıcı 389 TL
- Manuel İpli Doğrayıcı 700 ml 199 TL
- LAV Kapaksız Kavanoz 1000 cc 18 TL
- LAV Kapaksız Kavanoz 660 cc 15 TL
- LAV Kapaksız Kavanoz 425 cc 14 TL
- Sarten Tekli Kavanoz Kapağı 2 90 TL
- Kesser Bıçak ve Soyacak Seti 189 TL
- Hazneli Rende 99,50 TL
- Saplı Kavanoz Hunisi 19,50 TL
- Konserve ve Şişe Açacağı 69,50 TL
- Nehir Çelik Güveç Sahan Seti 1 349 TL
- Güral Porselen 18 Parça Porselen Yemek Takımı 2.299 TL
- Emaye Derin Tencere 22 cm 499 TL
- Emaye Derin Tencere 18 cm 449 TL
- Emaye Bakraç 20 cm 469 TL
- Rakle Dekorlu Rimli Su Bardağı 2 li 129 TL
- Çift Cidarlı Pipetli Bardak 480 ml 99 50 TL
- Paşabahçe Limonata Bardağı 6 lı 189 TL
- Figürlü Metal Kaşık 4 lü 189 TL
- Yuvarlak Metal Tepsi 35 cm 89,50 TL
- Metal Çerezlik ve Sunumluk Tepsi 99,50 TL
- Yuvarlak Metal Kutu 19x8 cm 79,50 TL
- 25 Parça Piknik Seti 399 TL
- English Home Cam Kesim Panosu 20x30 cm 139 TL
- Desenli Yuvarlak Tepsi 29 cm 79 50 TL
- Paşabahçe Aware Su Bardağı 250 cc 15 TL
- Limon Şekilli Buzluk 49 50 TL
- Poşet Klipsi 12 li 49 50 TL
- Çay Bardağı Taşıma Kabı 6 bölmeli 139 TL
- Süzgeçli Saklama Kabı 149 TL
- Sosluk Saklama Kabı 4 lü 54,50 TL
- Kase 3 5 L 74 50 TL
- Dolu Lombardo 12 V Kumandalı Akülü Araba 7.999 TL
- Triathlon Işıklı Paten 799 TL
- Triathlon T212 LED Işıklı Katlanabilir Çocuk Scooterı 849 TL
- Gürültülü Kamyonlar Yolda Sesli Kitapları 129 TL
- Oyuncak Şehir Araçları 299 TL
- Oyuncak Karavan 289 TL
- Oyuncak Fön Makineli Güzellik Seti 275 TL
- Oyuncak Barbie Deniz Kızı 299 TL
- Matchbox Tekli Arabalar 139 TL
- Oyuncak Süper Mak Kamyon 329 TL
- Dolu Kamyonlu Plaj Seti 159 TL
- Oyuncak Pilli Köpük Tabancası 249 TL
- Oyuncak Desenli Soft Küçük Top 3 lü 99,50 TL
- Oyuncak Şirin Davul 135 TL
- Oyuncak Tepsili Hamburger Seti 219 TL
- Oyuncak Telefon 159 TL
- Temalı Tekli Köpük Balon 19,50 TL
- Büyük Su Tabancası 119 TL
- Oyuncak Uzaktan Kumandalı Akrobasi Aracı 649 TL
- Asos Oyuncu Koltuğu 3.699 TL
- Düğmeli Biyeli Şortlu Pijama Takımı 399 TL
- Natürel Kırlent Kılıfı 199 TL
- Elikam Çok Amaçlı El Çantası 49 50 TL
- Telefon Bölmeli El Portföyü 199 TL
- Makyaj Çantası 129 TL
- %100 Deri Kevin Erkek Klasik Cüzdan 399 TL
- Spor Seyahat Çantası 329 TL
- Triathlon Spor Eldiveni 179 TL
- Triathlon Futbol/Voleybol/Basketbol Topu 219 TL
- İki Katlı Modüler Raf 199 TL
- Dekoratif Yapay Sarmaşık Çiçek 139 TL
- Kutulu Dikiş Seti 99,50 TL
- 4 Katlı Portatif Çok Amaçlı Dolap 1.499 TL