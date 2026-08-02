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Avrupa İspanya’dan Fas sınırına denizde güvenlik duvarı Göçe karşı yüzer bariyer
Avrupa

İspanya’dan Fas sınırına denizde güvenlik duvarı Göçe karşı yüzer bariyer

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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentinde düzensiz göçmenlerin geçişlerini engellemek amacıyla sınır hattında 500 metrelik yüzer bariyerin kurulumu tamamlandı. Bariyerin yüzey yüksekliğinin 30-70 santimetreyi bulduğu, su altında da bir metre derinlikte olduğu ifade edildi.

İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte (Ceuta) kentinde düzensiz göçmenlerin geçişlerini engellemek amacıyla sınır hattında 500 metrelik yüzer bariyerin kurulumu tamamlandı.

El Pais gazetesi, İspanya hükümetinin kararı çerçevesinde, Sebte'nin Fas ile sınırındaki Tarajal Sınır Kapısı'nda, kurulumuna bu sabah başlanan 500 metre uzunluğundaki yüzer güvenlik bariyerinin tamamlandığını aktardı.

Kurulumu tamamlanan güvenlik bariyeri yardımıyla düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerinin önlenmesinin hedeflendiği belirtilirken, bariyerin yüzey yüksekliğinin 30-70 santimetreyi bulduğu, su altında da bir metre derinlikte olduğu ifade edildi.

İspanya medyası, yüzer bariyerin yasa dışı geçiş girişimlerini ciddi derecede durduracağını kaydetti.

İspanya'ya geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ü Fas'a geri döndü, ölü sayısı 67'ye yükseldi

Fas'taki Fenidek kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Sebte'ye geçen düzensiz göçmenlerden yaklaşık 69 bin 500'ünün Fas'a geri döndüğünün tahmin edildiği, Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken yaşamını yitiren düzensiz göçmenlerin sayısının 67'ye yükseldiği belirtilmişti.

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