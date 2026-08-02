Eyyam-ı bahur etkisini gösteriyor! Türkiye kavrulacak

Ağustos ayının ilk günleriyle birlikte Türkiye genelinde sıcak hava dalgası etkisini artırmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, halk arasında "eyyam-ı bahur" olarak bilinen dönemde sıcaklıkların birçok kentte mevsim normallerinin üzerine çıkacağını ifade ediyor.

Meteorolojik tahminlere göre hafta ortasından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor.

Eyyam-ı bahur nedir?

Uzmanlar, "eyyam-ı bahur" ifadesinin halk arasında yaygın olarak kullanılan bir tanımlama olduğunu, meteorolojide ise resmi bir hava olayı olarak yer almadığını belirtiyor.

Farklı kaynaklarda bu dönemin 31 Temmuz-7 Ağustos veya 1-8 Ağustos tarihlerini kapsadığı ifade edilirken, her yıl aynı tarihlerde ve aynı şiddette sıcaklık yaşanmasının söz konusu olmadığı vurgulanıyor.

Bölgelere göre sıcaklık farklı hissedilecek

Uzmanlara göre sıcak hava dalgası doğu bölgelerine Arap Yarımadası üzerinden, batı bölgelerine ise Afrika kaynaklı sıcak hava akımlarıyla ulaşacak.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıkması beklenirken, Marmara Bölgesi'nde yüksek nem nedeniyle hissedilen sıcaklığın ölçülen değerlerin oldukça üzerine çıkacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'de sıcaklıklar yükselmeye devam ediyor

Meteoroloji verileri, Türkiye'de uzun yıllardır sıcaklıkların yükseliş eğiliminde olduğunu ortaya koyuyor.

1970-1980 döneminde 12,7 derece olan yıllık ortalama sıcaklık, 2014-2025 döneminde 14,4 dereceye yükseldi. Böylece yaklaşık 1,7 derecelik artış kaydedildi.

Resmi kayıtlara göre Türkiye'nin şimdiye kadar yaşadığı en sıcak yıl ise 15,3 derecelik ortalamayla 2024 oldu.

Şehirlerde sıcaklık daha fazla hissediliyor

Uzmanlar, beton ve asfalt yüzeylerin gün boyunca depoladığı ısıyı gece boyunca yayması nedeniyle büyükşehirlerde "şehir ısı adası" etkisinin oluştuğunu belirtiyor.

Bu nedenle özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerde hissedilen sıcaklığın kırsal alanlara göre daha yüksek olacağı ifade ediliyor.

Uzmanlardan kritik uyarılar

Uzmanlar; yaşlılar, çocuklar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve yalnız yaşayan vatandaşların sıcak hava dalgasına karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguluyor.

Özellikle 11.00-16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, bol su tüketilmesi, açık renkli ve hafif kıyafetler tercih edilmesi, güneş altında uzun süre kalınmaması ve ağır fiziksel aktivitelerin sabah veya akşam saatlerine bırakılması tavsiye ediliyor.