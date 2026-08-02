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İSLAM 2 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

2 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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2 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (2 Ağustos 2026)

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(٢١٢) زُيِّنَ لِلَّذٖينَ كَفَرُوا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذٖينَ اٰمَنُواۘ وَالَّذٖينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِؕ وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَٓاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(212) İnananlarla alay ederek inkâra sapanlar dünya hayatının çekiciliğine kapıldılar.
         Ama Allah’tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaklardır.
         Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

(Bakara Suresi, 2/212)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

 TEFSİRİ:

Burada da iki insan tipi yer almaktadır: Biri dünya hayatının yani dünyanın geçici zevk ve menfaatlerinin, şan ve şöhretinin, makam ve mevkiinin çekiciliğine kapılıp kalıcı iyiliklerden uzaklaşan, geçici ve aldatıcı şeyleri değer ölçüsü sayarak, bunlara sahip olmayan veya kalıcı değerler olarak görüp önemsemeyen müminlerle alay etme ilkelliğini gösteren inkârcılar...

Diğeri de onların alay ettikleri, fakat herkesin gerçek değerinin ölçüldüğü kıyamet gününde onlardan üstün tutulacak ve sonuçta Allah’ın hesapsız lutuflarını kazanacak olan takvâ sahipleri yani dinî duyarlılığı ve sorumluluk bilinci yüksek müminlerdir.

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 328

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  


"Kim kendisine gelen bir fakirliği hemen halka intikal ettirirse (yani onlara açarak dilenmeye kalkarsa), onun fakirliğinin önüne geçilmez.

Kime de fakirlik gelir, o da bunu Allah'a açarsa, Allah ona er veya geç rızkıyla imdat eder."

Kaynak: Tirmizî, Zühd 18, (2327); Ebu Davud, Zekat 28, (1645)

 
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