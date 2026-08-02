Mustafa Armağan yazdı: Hac Türkiye'de yasak, Yunanistan'da serbestti! İşte ibretlik hikâye

Tarihçi-yazar Mustafa Armağan, Yeni Akit Gazetesi'nde yayımlanan "Hac Türkiye'de yasak, Yunanistan'da serbestken yaşanan çarpıcı bir hikâye" başlıklı yazısında, Tek Parti döneminde hac ibadetinin fiilen engellendiği yılları ele aldı.

Armağan, o yıllarda hacca gitmek isteyen vatandaşlara pasaport verilmediğini, döviz tahsis edilmediğini ve insanların çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya bırakıldığını anlattı.

"Hacca gitmek için yiğit olmak gerekiyordu"

Yazısında 1935 doğumlu Adil Özgüç'ün kaleme aldığı ve Bosnalı Üzeyir Amca'nın hatıralarına yer veren Mustafa Armağan, o dönemde hac ibadetini yerine getirmenin sadece maddi imkân değil, büyük cesaret de gerektirdiğini ifade etti.

Üzeyir Amca'nın defalarca pasaport alamadığını, daha sonra Bosna'ya akraba ziyareti gerekçesiyle yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine hac yolculuğuna çıkabildiğini aktaran Armağan, yaşananların dönemin uygulamalarını gözler önüne serdiğini belirtti.

Türkiye'den çıkamadı, Atina'dan Mekke'ye ulaştı

Mustafa Armağan'ın aktardığı hatıraya göre Üzeyir Amca, İstanbul'dan trenle Atina'ya geçti. Burada Balkan ülkelerinden gelen Müslüman hacı adaylarıyla karşılaştı.

Pire Limanı'ndan hareket eden gemiyle Cidde'ye ulaşan kafile, ardından Mekke ve Medine ziyaretlerini gerçekleştirerek hac ibadetini yerine getirdi.

Dönüşte karakola götürüldü

Armağan'ın paylaştığı hatırada, Türkiye'ye dönen Üzeyir Amca'nın evine hac ziyaretine gelen vatandaşların yoğunluğu emniyetin dikkatini çekti.

Bosna'ya gideceğini söyleyerek pasaport aldığı gerekçesiyle karakola götürülen Üzeyir Amca'nın bir süre nezarette tutulduğu, komşuların durumu valiye iletmesi üzerine ise serbest bırakıldığı anlatıldı.

"Ev bir günde düğün evinden cenaze evine döndü"

Mustafa Armağan, yazısında Üzeyir Amca'nın şu sözlerine de yer verdi:

"Hacıdan geldiğimi duyan komşular evimize akın etti. Polis bunu öğrenince beni karakola götürdü. Evimiz bir anda düğün evinden cenaze evine döndü. Komşular valiye çıkınca serbest bırakıldım."

Tek Parti döneminin hac uygulamalarına dikkat çekti

Mustafa Armağan, yazısını Tek Parti döneminde hac ibadetinin önüne çıkarılan fiili engellerin unutulmaması gerektiğini vurgulayarak tamamladı. Armağan, Bosnalı Üzeyir Amca'nın yaşadıklarının, dönemin dini hayatına ilişkin önemli bir tarihî tanıklık niteliği taşıdığını ifade etti.

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