Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı
Egzotik karıncalar Avrupa'da giderek daha fazla ilgi görüyor. Ancak Afrika karıncalarının ticareti ekosistemleri tehdit ediyor, istilacı türlerin yayılmasına ve elektrik kesintilerine yol açabiliyor. Kenya'daki mahkeme salonlarında düzenli olarak karşılaşılan deliller alışılmadık türden: Küçük kapsüllere doldurulmuş binlerce karınca. Bu kapsüller yalnızca 2025'ten bu yana birçok kez delil olarak mahkemeye sunuldu. Kenya Yaban Hayatı Koruma Kurumu çalışanları, bu karıncalara bagaj kontrollerinde el koymuştu.