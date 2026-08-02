Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Bu tür vakalarda böcek bilimci Dino Martins sık sık havalimanına çağrılıyor. Martins şöyle diyor: "Şoke oldum. Yalnızca hayvanların sayısının büyüklüğü nedeniyle değil, bunların kraliçe karıncalar olması nedeniyle de." Geçmişte Kenya'daki çeşitli araştırma enstitülerini yöneten Martins, Afrika'nın önde gelen karınca araştırmacılarından biri olarak kabul ediliyor. El konulan hayvanların topraktaki yuvalarından çıkarılan genç kraliçeler olduğu belirtiliyor. Bu kraliçelerin uçup yeni yuvalar kurabilmeleri için kanatları bulunuyor. Martins şöyle açıklıyor: "Kraliçeler, bu kritik dönemde toplanırsa yeni kolonilerin oluşmasındaki temel bir aşama kesintiye uğratılmış oluyor. Bu durum Kenya ekosistemine de zarar veriyor. Çünkü karıncalar, ot tohumlarını taşıyor ve böylece savananın sürekli olarak yeniden yeşermesine katkıda bulunuyor."