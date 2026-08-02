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Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

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Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Egzotik karıncalar Avrupa'da giderek daha fazla ilgi görüyor. Ancak Afrika karıncalarının ticareti ekosistemleri tehdit ediyor, istilacı türlerin yayılmasına ve elektrik kesintilerine yol açabiliyor. Kenya'daki mahkeme salonlarında düzenli olarak karşılaşılan deliller alışılmadık türden: Küçük kapsüllere doldurulmuş binlerce karınca. Bu kapsüller yalnızca 2025'ten bu yana birçok kez delil olarak mahkemeye sunuldu. Kenya Yaban Hayatı Koruma Kurumu çalışanları, bu karıncalara bagaj kontrollerinde el koymuştu.

#1
Foto - Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Birçok vakada Büyük Afrika Hasatçı Karıncası olarak da bilinen "Messor Cephalotes" türüne ait binlerce karınca tespit edildi. Dünyanın en büyük karınca türleri arasında yer alan bu hayvanlar, hobi amaçlı karınca besleyenler arasında büyük ilgi görüyor. Bir kraliçe karıncanın piyasa değeri 200 euroyu aşıyor. Kenya'da yabani hayvanların yurt dışına çıkarılması genel olarak yasak. Başta fil ve gergedanlara yönelik olmak üzere kaçak avcılığın yaygın olması nedeniyle birçok Afrika ülkesinde yabani hayvan kaçakçılığına karşı son derece sert yasalar var. Kenya'da da ağır yaptırımlar öngören düzenlemeler bulunuyor. Bu yasalar kapsamında geçen Nisan ayında karıncaları yurt dışına çıkarmaya çalışan Çinli bir kişi, biyokorsanlık suçundan bir yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yargıç, artan kaçakçılık ve bunun ekolojik etkileri karşısında cezanın caydırıcı olması gerektiğini açıkladı.

#2
Foto - Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Uganda’nın Entebbe kentindeki botanik bahçesinde, yaşlı bir ağacın gövdesini çevreleyen büyük bir karınca yuvası bulunuyor. Yuvanın çevresinde bitkiler, toprak zemin ve başka ağaçlar yer alıyor.Uganda’nın Entebbe kentindeki botanik bahçesinde, yaşlı bir ağacın gövdesini çevreleyen büyük bir karınca yuvası bulunuyor. Yuvanın çevresinde bitkiler, toprak zemin ve başka ağaçlar yer alıyor. Bu, bir yıl içinde görülen ikinci karınca vakasıydı. Yaban Hayatı Koruma Kurumu geçen yıl kendilerine "Karınca Çetesi" adını veren dört kişiyi durdurdu. Aralarında 5 bin 500 kraliçe karıncayı Avrupa'ya kaçırmak isteyen 19 yaşındaki iki Belçikalı da vardı. Bu kişiler yaklaşık 5 bin euro para cezasına çarptırıldı.

#3
Foto - Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Bu tür vakalarda böcek bilimci Dino Martins sık sık havalimanına çağrılıyor. Martins şöyle diyor: "Şoke oldum. Yalnızca hayvanların sayısının büyüklüğü nedeniyle değil, bunların kraliçe karıncalar olması nedeniyle de." Geçmişte Kenya'daki çeşitli araştırma enstitülerini yöneten Martins, Afrika'nın önde gelen karınca araştırmacılarından biri olarak kabul ediliyor. El konulan hayvanların topraktaki yuvalarından çıkarılan genç kraliçeler olduğu belirtiliyor. Bu kraliçelerin uçup yeni yuvalar kurabilmeleri için kanatları bulunuyor. Martins şöyle açıklıyor: "Kraliçeler, bu kritik dönemde toplanırsa yeni kolonilerin oluşmasındaki temel bir aşama kesintiye uğratılmış oluyor. Bu durum Kenya ekosistemine de zarar veriyor. Çünkü karıncalar, ot tohumlarını taşıyor ve böylece savananın sürekli olarak yeniden yeşermesine katkıda bulunuyor."

#4
Foto - Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Kadrajda çok sayıda karınca yer alıyor. Ortada, çevresindeki işçi karıncalardan daha büyük ve kanatlı bir kraliçe karınca bulunuyor. Kraliçenin etrafında farklı boyutlarda karıncalar kümelenmiş durumda.Kadrajda çok sayıda karınca yer alıyor. Ortada, çevresindeki işçi karıncalardan daha büyük ve kanatlı bir kraliçe karınca bulunuyor. Kraliçenin etrafında farklı boyutlarda karıncalar kümelenmiş durumda. Avrupa'da özellikle gençler arasında karıncaları evcil hayvan olarak besleme eğilimi yaygınlaşıyor. Karıncalar, kraliçenin yavrular dünyaya getirerek yeni bir nüfus oluşturduğu cam teraryumlarda tutuluyor.

#5
Foto - Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Bu hobiyle ilgilenenlerden biri de Michael Meier. Gerçek adının açıklanmasını istemiyor. Meier, üniversite yıllarında fazla bakım gerektirmeyen bir evcil hayvan aradığını anlatıyor. Meier bunu "Karıncaları bugün ya da yarın beslememin pek önemi yok" sözleriyle açıklıyor. Meier, eskiden karıncalar için özel olarak düzenlediği bir odada yaklaşık 30 koloni besliyordu. Bugün ise elinde dört koloni kaldı. Meier, karınca meraklıları için egzotik türlerin kış uykusuna yatmamaları nedeniyle "cazip" olduğunu kabul ediyor. Meier şöyle diyor:

#6
Foto - Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Çok sayıda çevrim içi mağazanın internet sitesinden birkaç tıklamayla posta yoluyla karınca sipariş etmek mümkün. Birçok mağaza, karınca besleyenleri "Afrika Karıncaları" kategorisiyle cezbetmeye çalışıyor. Sunulan türler arasında Kenya'daki havalimanında defalarca ele geçirilen karınca türü de bulunuyor. Satıcılara hayvanların Avrupa'ya nasıl getirildiği sorulduğunda çok az yanıt alınabiliyor. "İthalat izinleri" bulunduğunu ileri süren satıcılar bile basının bu konudaki sorularını yanıtlamıyor. Çünkü ticaret. hukuki bir gri alanda yürütülüyor.

#7
Foto - Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Nesli Tehlike Altındaki Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme'ye (CITES) göre karıncalar, tehdit altındaki türler arasında sayılmıyor. Bu nedenle dünya çapında ticaretleri yasaklanmış değil ve herhangi bir düzenlemeye tabi tutulmuyor. Kenya bütün yabani hayvanların yurt dışına çıkarılmasını yasaklıyor. Ancak fildişinden farklı olarak karıncalar el bagajında ya da posta yoluyla kolayca ülke dışına kaçırılabiliyor. Bir yaprağın alt yüzeyine tutunmuş çok sayıda karınca yer alıyor. Karıncalar ince dallar ve yaprak lifleri arasında kümelenmiş durumda. Bir yaprağın alt yüzeyine tutunmuş çok sayıda karınca yer alıyor. Karıncalar ince dallar ve yaprak lifleri arasında kümelenmiş durumda.

#8
Foto - Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Russell Gray, yalnızca karınca ticaretinin değil, yabani hayvanların internet üzerinden satışının da büyük ölçüde arttığını söylüyor. Gray, uluslararası bir ekiple birlikte Sınıraşan Organize Suçlara Karşı Küresel Girişim adlı kuruluş için bu sorunu araştırdı. Gray şöyle diyor: Gray'in ekibi geçen yıl 60'tan fazla platformu taradı. Ekip, fiyat bilgisi içeren 266 bin ilan buldu. Yabani hayvan ilanlarının toplam değeri yaklaşık 66 milyon dolar, yani yaklaşık 58 milyon euro olarak hesaplandı. Bu rakama böcekler dahil bile değildi. Gray şu sonuca varıyor:

#9
Foto - Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Biyolojik çeşitliliğin dünya çapında korunması için çalışan ABD merkezli Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nden biyolog Chris Shepherd bu gelişmeyi kaygıyla izliyor. Shepherd'a göre, Kenya'daki vakalar açık bir gerçeği ortaya koyuyor: Nadir türler yüksek fiyatlara ulaşmaya başladığında ise organize suç örgütleri bu ticarete ilgi göstermeye başlıyor. Özellikle ekosistemler üzerindeki sonuçlardan kaygı duyan Shepherd, bu nedenle daha sıkı düzenlemeler talep ediyor. Açık mektuplarla CITES'e çağrıda bulunan Shepherd, karınca ticaretinin ele alınmasını istiyor.

#10
Foto - Doğa ve altyapı tehlikede Avrupa sonunda bunu da yaptı

Uzun bacaklı ve belirgin çenelere sahip bir karınca, teraryumdaki kumlu zemin üzerinde duruyor. Karıncanın gövdesi, antenleri ve bacakları yakından seçiliyor.Uzun bacaklı ve belirgin çenelere sahip bir karınca, teraryumdaki kumlu zemin üzerinde duruyor. Karıncanın gövdesi, antenleri ve bacakları yakından seçiliyor. Bu sonuçlar Almanya'da şimdiden manşetlere yansıyor. Kuzey Afrika kökenli Büyük Salgı Bezi Karıncası kolonileri, dağıtım kutularına yuva yaptıkları için Güney Almanya'da düzenli olarak elektrik ve internet kesintilerine yol açıyor.

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