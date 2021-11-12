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Spor Yıldız golcünün futbol hayatı tehlikede
Spor

Yıldız golcünün futbol hayatı tehlikede

İspanya Ligi'nde Barcelona'da forma giyen ve yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olan Sergio Agüero, futbola veda edebilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 14:55:00 -
Yıldız golcünün futbol hayatı tehlikede

İspanya Ligi'nde Barcelona'da forma giyen ve yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olan Sergio Agüero, futbola veda edebilir.

Radyo Katalunya'da yer alan habere göre; kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan Sergio Agüero'nun kalp testlerinde olumsuz sonuçlar görüldüğü ve futbol kariyerine devam etmesinin zor görüldüğü iddia edildi. 

Bilindiği üzere golcü oyuncu, Barcelona'nın sahasında Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçın 41. dakikasında sağlık sorunu yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı. 

İspanyol devi ile bu sezon 5 maça çıkan 33 yaşındaki golcü oyuncu, 1 gol kaydetti. Agüero'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.

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