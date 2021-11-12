Yıldız golcünün futbol hayatı tehlikede

İspanya Ligi'nde Barcelona'da forma giyen ve yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle sahalardan en az 3 ay uzak kalacak olan Sergio Agüero, futbola veda edebilir.

Radyo Katalunya'da yer alan habere göre; kalp ritim bozukluğu teşhisi konulan Sergio Agüero'nun kalp testlerinde olumsuz sonuçlar görüldüğü ve futbol kariyerine devam etmesinin zor görüldüğü iddia edildi.

Bilindiği üzere golcü oyuncu, Barcelona'nın sahasında Deportivo Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçın 41. dakikasında sağlık sorunu yaşamış ve hastaneye kaldırılmıştı.

İspanyol devi ile bu sezon 5 maça çıkan 33 yaşındaki golcü oyuncu, 1 gol kaydetti. Agüero'nun sözleşmesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam ediyor.