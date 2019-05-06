Yıldırım'dan YSK açıklaması: Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak

Ramazanın ilk teravih namazını Tuzla Aydınlı Mahallesi'ndeki Şehit Ömer Öner Camisi'nde kılan Yıldırım, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yıldırım, vatandaşların ramazanını tebrik ederek, ramazanın kardeşlik, birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyledi. Bu ramazanın ülke huzuruna, kardeşliğine ve birliğine fayda sağlamasını dileyen Yıldırım, "Son günlerde bölücü terör örgütünün kahraman Mehmetlerimize yönelik şiddet faaliyetlerinde bir artış görülüyor. Bu manevi ayda kahramanlarımıza, Mehmetlerimize yönelik bu terör olaylarını lanetle kınıyoruz. Ülkemizin birliği ve beraberliği için her zaman olduğundan daha fazla arzu ve istekli olduğumuzu da ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

"Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak"

İstanbul'da 31 Mart Yerel Seçimlerinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla sandık kurulu başkan ve üyeleri hakkında başlatılan soruşturmada 43 şüphelinin FETÖ'yle irtibatının belirlenmesinin YSK'nin kararını etkileyip etkilemeyeceği konusunda düşünceleri sorulan Yıldırım, şunları kaydetti:

"YSK'nin kararını neyin etkileyeceği, neyin etkilemeyeceğinin değerlendirilmesi bizim işimiz değil. Seçimden hemen sonra partimiz konuyla ilgili tespitlerini, delillerini YSK'ye teslim etti. Zannediyorum onunla ilgili yapılan bütün çalışmalar da tamamlandı. Yarından itibaren bir karar verilmiş olacak. Başından beri söylediğimiz gibi YSK'nin verdiği karar, beğenelim beğenmeyelim bağlayıcıdır. Bu süreç içerisinde YSK'ye yönelik orada görev yapan hakimlere yönelik acımasız eleştirileri de doğru bulmuyorum. Hakimin kararı kanunlardır. Tehditlerle karar değiştirmez. Önündeki kanuna göre kararını verir. Verilecek karar da herkes için bağlayıcıdır. Hayırlısı olsun."

Bu aşamada doğru değil

Yıldırım, "Genel Başkan Yardımcınız 'Tekrar seçim olursa adaylar değişmez.' demişti." bu konudaki düşünceleriniz nelerdir? sorusunu ise "YSK'nin kararı henüz belli değil. Dolayısıyla varsayımlarla bir aday üzerinde konuşmak bu aşamada doğru değil." yanıtını verdi.

"Kulislerde dolaşan bilgiye göre yeniden seçim kararı verilirse adaylıktan çekileceğiniz, Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'nın Süleyman Soylu'yu bu konuda destekleyeceği konuşuluyor" yorumu üzerine ise Yıldırım, "Az önce söylediğim bu soru için de geçerli. Ortada bir karar yokken şahsımla ilgili böyle bir değerlendirmeyi doğru bulmam." dedi.

Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'nın eşlik ettiği Yıldırım, cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.