Yıldırım ve Uysal 'Esat Kabaklı 50. Yıl Özel Konseri'ne katıldı

CRR’de gerçekleştirilen programda TBMM Başkanı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sahnede Esat Kabaklı ile birlikte “Bil Oğlum” eserini seslendirdiler.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türk Halk Müziği ve özgün eserleri ile gönüllere taht kuran sanatçı Esat Kabaklı’nın 50. Sanat Yılı için sanatçı dostlarının da yer aldığı özel bir gece düzenledi. “Esat Kabaklı 50. Sanat Yılı Özel Konseri” dün akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu’nda gerçekleştirildi. Bu özel ekinliğe TBMM Başkanı ve AK Parti İBB Başkan Adayı Binali Yıldırım, İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş ve Esat Kabaklı’nın sanatçı dostları Azerin, İbrahim Sadri, Hakan Hakalmaz, Adile Nur Karatepe, Nurullah Akçayır ile sevenleri katıldı.

YILDIRIM, UYSAL VE KALIN “BİL OĞLUM” ESERİNİ SÖYLEDİLER



Gecede Esat Kabaklı ve sanatçı dostları bir birinden güzel eserleri alkışlar eşliğinde seslendirdiler. Programın sonunda sahneye davet edilen Binali Yıldırım, İbrahim Kalın ve Mevlüt Uysal tüm sanatçılarla birlikte “Bil Oğlum” eserini söyledi. Salondakilerin de coşkuyla eşlik ettiği eser büyük alkış aldı.

50. Sanat Yılı Özel Konseri, Esat Kabaklı’nın selamlama ve teşekkür konuşmasıyla başladı. Konuşmasının ardından usta sanatçı Kabaklı, sevilen eserlerinden “Bil Oğlum”, “Altın Hızıma Mülayim”, “Malazgirt’te Başlar Türk’ün Zaferi” eserlerini seslendirdi. Dillerden düşmeyen türküler ve bestelere dinleyiciler de büyük bir coşkuyla eşlik etti.

YILDIRIM: “ESAT KABAKLI MİLLETİN SESİ OLDU”



Esat Kabaklı’nın türkülerini seslendirmesinin ardından sahneye TBMM Başkanı Binali Yıldırım davet edildi. Esat Kabaklı’nın Türkiye’ye değer katan sanatçılardan olduğunu söyleyen Yıldırım, “Milletin sesini duyan, milletin sesi olan halk ozanına saygımızı, sevgimizi göstermek için huzurlarınızdayız. Sanatın gücünü gösterdi bize. Doğru sözü, gönlümüze değen ezgilerle süsledi. Vatan sevdasını, millet sevdasını Allah sevgisini ondan dinledik, onunla perçinlendik. “Bil Oğlum” eserini sadece oğluna değil, tüm dinleyiciler için yazdı. Doğru olmayı, cesur olmayı sadece Rabbimizin önünde eğilmeyi anlattı bize tam 50 yıl boyunca. Anlattığı gibi de yaşadı” dedi.

YILDIRIM: “İSTANBUL’U BİR DE SİZİN GÜR SESİNİZDEN DİNLEMEK İSTİYORUM”



İstanbul’un her zaman sanatçılara ilham verdiğini belirten Yıldırım, “İstanbul, her zaman sanatçılara ilham vermiş, hem yuva olmuş hem de korumuş kollamış bir şehirdir. O nedenle bu mirası artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Esat Kabaklı kardeşimden bir talebim var. Malazgirt’i, Yemen’i, Çanakkale’yi anlattınız bize. İstanbul da sizin büyük yeteneğinize, dilinizden dökülecek yürekli sözlere konu olsun istiyorum” dedi. Yıldırım’ın “Var mısın?” sorusuna Kabaklı, “Varım” cevabını verdi. Kabaklı’ya teşekkür eden Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü; “İstanbul’u bir de sizin gür sesinizden, insanın içine işleyen sazınızdan dinlemek istiyorum. Bu şehri herkes sever ama sanatçılar bir başka sever. Sanatçı bir başka anlatır. Binali Yıldırım sizden razıdır, bu vatan bu millet sizden razıdır. Daha nice sanat dolu yıllar geçirmenizi diliyorum.”

Konserde sanatçılar İbrahim Sadri, Hakan Hakalmaz, Adile Nur Karatepe, Nurullah Akçayır, Azerin de sahne aldı. Fındıkzade Elazığlılar Dayanışma Derneği folklor grubu halk oyunu gösteri yaptı. Sanatçıların ve folklor grubunun gösterisi salondan büyük alkış aldı. Esat Kabaklı başta olmak üzere sanatçıların eserleri dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.

ESAT KABKLI: “İBB BAŞKANI VE EKİBİNE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM”



Gecenin sonunda Esat Kabaklı 50. Sanat Yılı için düzenlenen bu özel program için bir teşekkür konuşması yaptı. Esat Kabaklı şunları ifade etti: “Sanata ve sanatçıya verdikleri desteklerden ve bu özel organizasyonu gerçekleştirdikleri için İBB Başkanı Mevlüt Uysal’a, Kültür Daire Başkanlığı’na, Kültür AŞ’ye, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Biz eserlerimizde milletimizin sevdasını, hasretini, hüznünü, coşkusunu en önemlisi de vatan, millet, bayrak sevdamızı işlemeye çalıştık. Allah ömür verdikçe yeni eserler kazandırmaya gayret edeceğiz” dedi.

ESAT KABAKLI HAKKINDA



Esat Kabaklı 1954 yılında Elazığ’da doğmuş halk müziği sanatçısıdır. Elazığ Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi’ni ve ardından da İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarını bitirmiştir. Elazığ Musiki Cemiyeti’nde kurduğu halk müziği topluluğunu uzun yıllar yönetti. 1982 yılında TRT Erzurum Radyosu Türk Halk Müziği Ses Sanatçılığı sınavını birincilikle kazanan ve Erzurum Radyosu’nda bir yıl görev yapan Esat Kabaklı, 1983 yılında İstanbul Belediye Konservatuvar Türk Halk Müziği İcra Heyeti’nde ses sanatçısı olarak çalışmaya başlamıştır. Ayrca TRT İstanbul Radyosu’nun Türk Halk Müziği emisyonlarında yer aldı. 1986 yılından itibaren TRT İstanbul Radyosunda 12 yıl süre ile görev yaptı. 1998 yılında tekrar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’na geçmiştir. Halen bu kurumda, sanatçı öğretim görevlisi statüsünde, Türk Halk Müziği topluluğunun şefliğini yürütmektedir. Türk Halk Müziği repertuvarına derlemeleri ile kaynak sağlayan sanatçılardan birisi olan Kabaklı, ses sanatçısı olarak yurdun pek çok yöresinde ve yurtdışında çok sayıda konser vermiştir. Ayrıca Esat Kabaklı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’nın Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev yapan Mehmetçikler’i moral ziyaretinde de yer almıştır.