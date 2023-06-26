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Dünya Yıldırım düştü, 10 kişi vefat etti!
Dünya

Yıldırım düştü, 10 kişi vefat etti!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 14:11:00 -
Yıldırım düştü, 10 kişi vefat etti!

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Pakistan'ın Pencap eyaletinde yıldırım düşmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Devlete bağlı arama kurtarma kuruluşu Rescue 1122'ye dayandırılan haberlere göre Pencap'ın Şeyhupura ve Narowal ilçelerinde şiddetli yağışla birlikte bir ok eve yıldırımın isabet etti.

Yıldırım düşmeleri sonucu şu ana kadar 10 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar yakınlardaki hastanelere kaldırılırken ekipler, herhangi bir olumsuz duruma karşı alarm seviyesini yükseltti.

Yetkililer, Pencap'ın çeşitli bölgeleri başta olmak üzere ülke genelinde 30 Haziran'a kadar kuvvetli rüzgarlar, gök gürültüsü ve şiddetli yağmurun beklendiği konusunda uyardı.
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Geçen yaz, Pakistan'da yağmurların tetiklediği sellerde 1.739 kişi hayatını kaybetti. (İLKHA)

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