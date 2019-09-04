Yıldırım: “Ar-Ge merkezleri ile ekosistemin paydaşları içinde en önemli unsur olarak yer alıyoruz”

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Teoman Yıldırım, 2019 yılının sonuna doğru faaliyete geçecek olan Ar-Ge merkezleri için açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Ar-Ge merkezlerinde sanayiden de temsilcilerin olması sanayi ile olan ilişkilerinin sağlanmasında önemli katkılar sağlamakta olduğunu ifade ederek, "Dünyada ve ülkemizde ekonomik katma değerin artırılması ve refah düzeyinin yükseltilmesi için kaynakların etkin kullanılması, üretkenliğin artması ve özgün ürünlerle rekabet yeteneğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu alanda en önemli rol, temel araştırmadan uygulamaya geçişte Ar-Ge merkezleri ve sanayi aktörlerindedir.Ar-Ge merkezleri-sanayi işbirliği geleneksel yaklaşımdaki algılamadan daha kapsamlı bir ekosistemdir" diye konuştu.

Yıldırım, "Uygulayıcı yönünden ise yenilikçilik - girişimcilik, yeni ürünlerde belirsizlikten dolayı daha risklidir. Uygulayıcılar farkında olmadan “tekrarlayıcı” ürünleri geliştirebilirler veya eski ürünlerin yeni gibi gösterilmesi yoluna gidebilirler. Yenilik için Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verilmesi ise etkin kullanılabilecekten daha fazla Ar-Ge gereksinimi sonucunu doğurabilir. İleri teknolojilerde araştırmadan uygulamaya geçişte yönetişim farkları da vardır. Araştırmada doğal olarak belirsizlikler vardır. Araştırmanın doğal özelliği, ne yaptığının bilinmemesi, ayrıntılı planlama yapmaya olanak verememesidir. Araştırma hatalar yaparak öğrenilir, sabır ve sebat gerektirir. Araştırmanın bütçesi belirsizdir. Tekrarlar, belirsizlikler, doğal olarak yapılan hatalar devamlı ve az kurallı, esnek destek gerektirebilir. Ülke kalkınmasında üniversitelerin önemli bir aktör haline getirilmesi için bu merkezlerde sanayi ile ortak Ar-Ge faaliyetler özendirilmeli ve etkin çalışmaları sağlanmalıdır.Etkin çalışmanın sağlanması, geçiş sürecinin anlaşılmasını ve doğru yönetilmesini gerektirir" dedi.

Yıldırım, toplamda yatırım yapılması planlanan rakam 100 milyon dolar olduğunu belirterek, "Dolayısıyla önümüzdeki 3-4 sene içerisinde kalan miktarda yatırım planlıyoruz. TEPSAM’ın 3 sektöründe bulunan ve değeri 50 milyon doları üzerinde olan laboratuvarlarımızda entegrasyon ve test altyapılarını sanayici ve kobilerin kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Üniversitelerin yanı sıra öz kaynaklı AR-GE projelerinde Teknokent şirketleri ve KOBİ’lerle yaptığımız işbirliklerinin de stratejik hedeflerimize ulaşmamızda bize büyük katkılar sunduğuna inanıyoruz. Sanayide yüksek katma değerli ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceğiz” dedi.