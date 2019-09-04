0553 313 94 23

Yıldırım: “Ar-Ge merkezleri ile ekosistemin paydaşları içinde en önemli unsur olarak yer alıyoruz”

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Teoman Yıldırım, 2019 yılının sonuna doğru faaliyete geçecek olan Ar-Ge merkezleri için açıklamalarda bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 14:44
Yıldırım: “Ar-Ge merkezleri ile ekosistemin paydaşları içinde en önemli unsur olarak yer alıyoruz”

Türkiye Ekonomik Politik ve Stratejik Araştırma Merkezi Başkanı Teoman Yıldırım, 2019 yılının sonuna doğru faaliyete geçecek olan Ar-Ge merkezleri için açıklamalarda bulundu.


Yıldırım, Ar-Ge merkezlerinde sanayiden de temsilcilerin olması sanayi ile olan ilişkilerinin sağlanmasında önemli katkılar sağlamakta olduğunu ifade ederek, "Dünyada ve ülkemizde ekonomik katma değerin artırılması ve refah düzeyinin yükseltilmesi için kaynakların etkin kullanılması, üretkenliğin artması ve özgün ürünlerle rekabet yeteneğinin güçlendirilmesi gerekmektedir. Bu alanda en önemli rol, temel araştırmadan uygulamaya geçişte Ar-Ge merkezleri ve sanayi aktörlerindedir.Ar-Ge merkezleri-sanayi işbirliği geleneksel yaklaşımdaki algılamadan daha kapsamlı bir ekosistemdir" diye konuştu.


Yıldırım, "Uygulayıcı yönünden ise yenilikçilik - girişimcilik, yeni ürünlerde belirsizlikten dolayı daha risklidir. Uygulayıcılar farkında olmadan “tekrarlayıcı” ürünleri geliştirebilirler veya eski ürünlerin yeni gibi gösterilmesi yoluna gidebilirler. Yenilik için Ar-Ge çalışmalarına daha fazla önem verilmesi ise etkin kullanılabilecekten daha fazla Ar-Ge gereksinimi sonucunu doğurabilir. İleri teknolojilerde araştırmadan uygulamaya geçişte yönetişim farkları da vardır. Araştırmada doğal olarak belirsizlikler vardır. Araştırmanın doğal özelliği, ne yaptığının bilinmemesi, ayrıntılı planlama yapmaya olanak verememesidir. Araştırma hatalar yaparak öğrenilir, sabır ve sebat gerektirir. Araştırmanın bütçesi belirsizdir. Tekrarlar, belirsizlikler, doğal olarak yapılan hatalar devamlı ve az kurallı, esnek destek gerektirebilir. Ülke kalkınmasında üniversitelerin önemli bir aktör haline getirilmesi için bu merkezlerde sanayi ile ortak Ar-Ge faaliyetler özendirilmeli ve etkin çalışmaları sağlanmalıdır.Etkin çalışmanın sağlanması, geçiş sürecinin anlaşılmasını ve doğru yönetilmesini gerektirir" dedi.


Yıldırım, toplamda yatırım yapılması planlanan rakam 100 milyon dolar olduğunu belirterek, "Dolayısıyla önümüzdeki 3-4 sene içerisinde kalan miktarda yatırım planlıyoruz. TEPSAM’ın 3 sektöründe bulunan ve değeri 50 milyon doları üzerinde olan laboratuvarlarımızda entegrasyon ve test altyapılarını sanayici ve kobilerin kullanmalarına olanak sağlıyoruz. Üniversitelerin yanı sıra öz kaynaklı AR-GE projelerinde Teknokent şirketleri ve KOBİ’lerle yaptığımız işbirliklerinin de stratejik hedeflerimize ulaşmamızda bize büyük katkılar sunduğuna inanıyoruz. Sanayide yüksek katma değerli ürün ve üretim yöntemlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edeceğiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 14:44
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Psikolog Sevim Buzkan Ertuğrul:”Çocuklar ailelerinin konuşması ile okula daha çabuk adapte olabilir”
    1. Psikolog Sevim Buzkan..
    2. Kocaispir: "Sporun ve sporcunun..
    3. Başkan İşeri’den Kahta 02 Spor’a destek
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vatanımıza,..
    5. Şuhut Belediyesi parke taşı döşeme..
    6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye'nin..
    7. Potada millilerin Çekya mesaisi
    8. İnönü 5. Geleneksel Halı Saha Futbol..
    9. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    10. İçişleri Bakanlığı Ağustos Ayı..
    11. Erdoğan: "Milli sınırlar içinde vatan..
    12. İtirafçı olan kadın avukata..
    13. Barışmak için gittiği fırında öldürüldü
    14. İstifa eden İYİ Parti'li isim konuştu:..
    15. Bilecik’in kurtuluş etkinliklerinde..
    16. Boğazı kesilen kadın 9 günlük yaşam..
    17. Terör devleti S-400'lerimize mi sızdı?..
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bir asır sonra..
    19. Mardin şehidi Türkçe, Kürtçe ve Arapça..
    20. Tıbbi cihaz ve malzeme fiyatları..
    21. Çorum Belediye’si vektörel mücadeleye..
    22. Tazelenme Üniversitesi öğrencilerine..
    23. Erzincan Basket Spor Kulübü..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sivas'ın..
    25. Diyarbakır’da Vatan Partisi üyeleri..
    26. İSPARK otoparklarını değnekçiler bastı!
    27. Polisten kaçan şüpheli, uyuşturucu..
    28. Başkan Kılınç’tan Zabıta Haftası mesajı
    29. Diyarbakır'da HDP'liler yol kapatma..
    30. İran yedi balıkçı gemisine el..
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    “Haşim Kılıç’ın ortada bırakmasını doğru bulmuyorum”
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!