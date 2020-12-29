Yıldırım-17 besta başladı
Soylu, konuşmasında önceki akşam Van'da Yıldırım -17 Besta Operasyonunun başlatıldığını da duyurarak “Jandarma Özel Harekatımız, Polis Özel Harekatımız ve güvenlik korucularımızın içinde bulunduğu 3 bin 251 personelle 'Yıldırım Besta-17' operasyonu başladı.
Bu operasyonda bulunan komuta kademesine, komandolarımıza, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularımıza kolaylıklar diliyoruz. Kışın ortasındayız; ama kahramanlarımız bir an olsun sahadan çıkmadı. Her zaman onlarla birlikteyiz, bütün dualarımız onlar için. İnşallah bu operasyonu da başarılı şekilde bitirecekler" dedi.