Yıldırım-17 besta başladı

Bu operasyonda bulunan komuta kademesine, komandolarımıza, JÖH, PÖH ve güvenlik korucularımıza kolaylıklar diliyoruz. Kışın ortasındayız; ama kahramanlarımız bir an olsun sahadan çıkmadı. Her zaman onlarla birlikteyiz, bütün dualarımız onlar için. İnşallah bu operasyonu da başarılı şekilde bitirecekler" dedi.