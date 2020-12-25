Yılbaşında otellerde kalmak yasak mı? Yılbaşı yasakları neler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını ardından gündeme ilişkin önemli konulara değindi. Başkan Erdoğan, yılbaşı gecesinde yaşanabilecek rezaletlere ilişkin olarak, “Pazartesi günü Kabine toplantımız olacak. Bütün güvenlik güçlerimiz yılbaşında oteller, konaklama alanlarına ilişkin denetimleri sıkılaştıracak. Biz bu gibi topluluklara asla izin vermeyeceğiz. Bu tür partiler otellerde, villalarda olsun, güvenlik güçlerimiz her türlü tedbiri alacak. Bunlara müsaade etmemiz mümkün değil." dedi.

Korona aşılarına ne zaman başlanılacak?

Koronavirüs aşılarına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Edindiğim bilgilerde Çin'den gelecek aşılar için 50 milyonluk bir anlaşmamız var. İlk etapta 4,5 milyon gelecek. Ben aşı olacağımızı zaten açıklamıştım. Bu konuda tüm vatandaşlarımı da aynı şekilde bu hassasiyete davet ediyorum. Ancak bu alanda daha detaylı bilgileri yetkii hocalarımız verir. Almanya ve Çin'den gelecek aşılarla ilgili sürecimizi işleteceğiz.” ifadesini kullandı.

Yılbaşı yasakları ne zaman başlıyor?

Yılbaşı yasakları geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrasında açıklanmıştı. Yasak kapsamında toplamda 56 saat sürecek sokak kısıtlaması uygulanacak. Ülke genelinde 31 Aralık Perşembe günü 21.00 itibari ile 1,2,3 Ocak günleri toplamda 3 buçuk gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.