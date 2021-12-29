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Gündem Yılbaşında hava nasıl olacak?
Gündem

Yılbaşında hava nasıl olacak?

31 Aralık hava nasıl olacak? 2022 yılına sayılı günler kala pek çok kişi 31 Aralık’ta havanın nasıl kaç derece olacağını araştırıyor. Peki, Cuma günü yağmur var mı? Cuma günü hangi illerde kar yağacak?

Yeniakit Publisher
2021-12-29 21:49:00 -
Yılbaşında hava nasıl olacak?

2020 ve 2021 yılları koronavirüs gölgesiyle geçti. Dünyanın ortak temennisi ise 2022 yılında salgının sona ermesi yönünde. 31 Aralık günü için plan yapacak olanlar ise şimdiden havanın nasıl olacağını araştırıyor. Peki, hafta sonunda hava nasıl olur?

Yılbaşında hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tahminlerine göz atıldığında hava sıcaklığının mevsim normallerinde seyrettiği gözleniyor. 31 Aralık Cuma günü Akdeniz ve Karadeniz bölgelerinde yağmur görülürken Doğu Anadolu için kar uyarısı yapılıyor.

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