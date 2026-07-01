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Ekonomi TCMB'den yeni hamle! Sadeleşme kararı aldı
Ekonomi

TCMB'den yeni hamle! Sadeleşme kararı aldı

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TCMB'den yeni hamle! Sadeleşme kararı aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla sadeleşme yönünde yeni adımlar attı. Döviz cinsinden mevduat ve katılım fonları için uygulanan Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi yürürlükten kaldırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sadeleşme politikası kapsamında yeni bir düzenlemeye gitti. Banka, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamalarında değişiklik yaptı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2023 yılında yürürlüğe alınan ve halen yüzde 2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat ve katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları, vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 30'dan yüzde 32'ye, daha uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi.

Yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin 17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.

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Yorumlar

Ahmet

TCMB'nin yeni hamlesi ülkemizin ekonomik sağlamlığını güçlendirmek için atılmış önemli bir adım. İlave zorunlu karşılık uygulamasının kaldırılması ve döviz mevduatlarına uygulanan oranlarda yapılan değişiklikler, parasal aktarım mekanizmasını daha etkin hale getirecektir. Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın Türkiye Katılım Bankaları Birliği Yönetim Kurulu ile bir araya gelmesi de ülkemizde şeffaf ve dengeli bir ekonomi ortamının kurulmasına yönelik gösterdiğimiz iradeyi ortaya koyuyor. Bu kararlarla, ülkemizin ekonomik güvenliğine katkıda bulunmak ve geleceği daha parlak yapmak istiyoruz.
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