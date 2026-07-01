TCMB'den yeni hamle! Sadeleşme kararı aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, sadeleşme politikası kapsamında yeni bir düzenlemeye gitti. Banka, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamalarında değişiklik yaptı.

TCMB’nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, 2023 yılında yürürlüğe alınan ve halen yüzde 2,5 oranında uygulanan döviz cinsinden mevduat ve katılım fonları için Türk lirası cinsinden ilave zorunlu karşılık tesisi uygulaması yürürlükten kaldırıldı.

Yabancı para mevduat/katılım fonlarına uygulanan zorunlu karşılık oranları, vadesiz ve 1 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 30'dan yüzde 32'ye, daha uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 26'dan yüzde 28'e yükseltildi.

Yeni oranlar üzerinden zorunlu karşılık tesisinin 17 Temmuz'da yapılacağı belirtildi.