  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Fatih'te korku dolu gece! 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü TCMB'den yeni hamle! Sadeleşme kararı aldı İçişleri Bakanlığı duyurdu! Belediye Başkanı görevinden uzaklaştırıldı Venezuela'daki depremlerin ardından... O ülke 6 büyüklüğünde depremle sallandı İran'ın petrol itirafı dünyada yankılandı 'Paralel' atama Katolikleri böldü Canlı heykel vizeye takıldı! Kongo’nun ikonik taraftarı maça gidemiyor Mahkemeden Trump'a soğuk duş Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişme! Teröristbaşından Lübnan'daki katiller sürüsüne: Derhal vurun! Bu kesin bir emirdir
Spor Dünya Kupası'nın en güzel golü açıklandı! Türkiye'de forma giyen isim zirvede!
Spor

Dünya Kupası'nın en güzel golü açıklandı! Türkiye'de forma giyen isim zirvede!

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Dünya Kupası'nın en güzel golü açıklandı! Türkiye'de forma giyen isim zirvede!

RAMS Başakşehir’in golcüsü Eldor Shomurodov’un, 2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu 3’üncü maçında Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne attığı gol, FIFA tarafından grup aşamasının en güzel golü seçildi.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda son 32 turu heyecanı devam ederken, grup maçlarının tamamlanmasının ardından FIFA, organizasyonun grup aşamasındaki en iyi golünü açıkladı. Özbekistan Milli Takımı forması giyen RAMS Başakşehirli Eldor Shomurodov’un Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşısında kaydettiği gol, taraftarların oyları sonucunda grup aşamasının en güzel golü seçildi. RAMS Başakşehir Kulübü de sanal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, tecrübeli golcüyü tebrik etti. Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, “Futbolcumuz Eldor Shomurodov’un Demokratik Kongo’ya karşı attığı gol, FIFA tarafından Dünya Kupası’nda grup aşamasının en iyi golü seçildi” ifadeleri kullanıldı.

Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç daha oynanacak
Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç daha oynanacak

Spor

Dünya Kupası günlüğü: Son 32 turunda 2 maç daha oynanacak

Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi! Brezilya 90+6’da Japonya’yı yıktı
Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi! Brezilya 90+6’da Japonya’yı yıktı

Spor

Dünya Kupası’nda son 16’ya yükseldi! Brezilya 90+6’da Japonya’yı yıktı

Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Fransa ve İngiltere sahneye çıkıyor
Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Fransa ve İngiltere sahneye çıkıyor

Spor

Dünya Kupası’nda son 32 heyecanı sürüyor! Fransa ve İngiltere sahneye çıkıyor

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23