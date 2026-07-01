Katar'da kritik toplantı! İran'ı konuştular

Katar’ın başkenti Doha, ABD ile İran arasında devam eden diplomasi trafiğine ilişkin kritik bir görüşmeye ev sahipliği yaptı.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir araya geldi.

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, başkent Doha'da yapılan görüşmede, ABD ile İran arasında taraflarca imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde yürütülen görüşmelerde gelinen son aşama değerlendirildi.

Taraflar ayrıca, diyalog ve diplomasi yoluyla bölgede güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabaları masaya yatırdı.

Görüşmede bölgesel gelişmeler de ele alınırken özellikle Lübnan’da yürürlükte bulunan ateşkesin korunmasının önemi vurgulanarak ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve Lübnan’ın birlik, egemenlik ve istikrarını destekleyecek şekilde geliştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Al Sani, Katar’ın arabuluculuk girişimlerini sürdüreceğini belirterek mutabakat zaptı kapsamında yürütülen tüm müzakere süreçlerini desteklemeye devam edeceklerini ve kapsamlı ve kalıcı bir anlaşmaya ulaşılmasının bölgesel güvenliğin güçlendirilmesi, halkların çıkarlarının korunması ile uluslararası barış ve güvenliğe katkı sağlayacağını kaydetti.

ABD’li temsilciler Witkoff ve Kushner ise Katar’ın, Pakistan ile işbirliği içinde müzakere sürecinin kolaylaştırılmasında üstlendiği rolü takdir ettiklerini belirtti.

Görüşmede ayrıca ABD’nin müzakere sürecini sürdürme ve kapsamlı bir anlaşmaya ulaşılmasını hedefleyen diplomatik çabaları destekleme konusundaki kararlılığı yinelendi.