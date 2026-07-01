  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonistlerden Lübnan kararı! Çamura yattılar 1 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi 1 Temmuz 1912: Sâmî Efendi’nin vefatı (Hattat) Eski İsrail Başbakanı Bennett açıkladı! Netanyahu esirleri oldu Hamas'tan uluslararası güç yorumu! Bir başlangıç olarak görüyorlar ABD Başkan Yardımcısı Vance'den İran yorumu: Sinir bozucu Siyonistlerin köpekleri her yerde! Kefiyeden rahatsız oldu Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi Katar'da kritik toplantı! İran'ı konuştular Fatih'te korku dolu gece! 4 katlı binanın çatısı kısmen çöktü
Aktüel İstanbul’da yangınlara karşı havai fişek ve meşale yasağı
Aktüel

İstanbul’da yangınlara karşı havai fişek ve meşale yasağı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İstanbul’da yangınlara karşı havai fişek ve meşale yasağı

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale patlayıcı, yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz'dan 28 Ekim tarihine kadar yasaklandı.

İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İçinde bulunduğumuz yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliği ile kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde olası orman yangınlarının önüne geçebilmek için 2026/1 sayılı Valilik Kararı ile ormanlık alanlara girişler 08 Haziran 2026-15 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştı.

Ancak yaz mevsiminin etkisini göstermesi ile artan orman yangını vakalarının önüne geçebilmek amacıyla alınan tüm tedbirlere ilave ek tedbirler alınması gereği hasıl olmuştur. Bu kapsamda, İstanbul genelinde havai fişek, işaret fişeği, meşale vb. patlayıcı/yanıcı maddelerin satışı ve kullanımı, 16 Temmuz 2026 28 Ekim 2026 tarihleri arasında yasaklanmıştır." denildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23