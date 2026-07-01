  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye'ye 3 saat mesafede! ABD'ye ait askeri uçaklar bölgeden ayrıldı İşte çağdaş, demokratik Avrupa! Filistinli çocuklara destek verdi öğretmenlikten atıldı Bakan Çiftçi, Kudüs hayaline bir adım daha yaklaştı: Emevi Camisi'nde Kur'an tilaveti Ömer Çelik, Özgür'ü yerin dibine soktu CHP’de yeni kararlar: 26 İl Başkanı görevden alındı, 7 il başkanı disipline sevk edildi Pasaportuna el konulan Başbakan eşi, mahkemeye başvurdu: İzin verin bari Türkiye'ye gideyim! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı! İşte masadaki konular Batı Trakya Türkleri Lozan'ı hatırlattı! Yunan mezalimine 3 dilde isyan Katil devlet İsrail, Filistin’de rahat durmuyor! 10 gündür ezan okunmasını engelliyorlar Taksici, Koreli turisti dolandırmaya kalktı! 350 liralık mesafe için iki katı fiyat çekti
Ekonomi Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi
Ekonomi

Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprülerde yeni tarifeye geçildiğini açıkladı.

Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerinde fiyat artışı yapıldığını duyurdu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerinde fiyat artışı yapıldığını açıkladı.

Osmangazi ile Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti bin 170 lira oldu.

Türkiye’den o ülkeye büyük ayrıcalık! Resmi Gazete’de yayımlandı
Türkiye’den o ülkeye büyük ayrıcalık! Resmi Gazete’de yayımlandı

Ekonomi

Türkiye’den o ülkeye büyük ayrıcalık! Resmi Gazete’de yayımlandı

Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Gündem

Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar Kararnamesi! Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Sayıştay Başkanlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Sayıştay Başkanlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de

Gündem

Sayıştay Başkanlığına ilişkin karar Resmi Gazete'de

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ahmet

Bu yeni fiyat artışıyla birlikte halkımızın zaten zorlu ekonomik şartları daha da ağırlaşacak gibi görünüyor. Allah razı olsun Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan ve bu ülkenin geleceği için gece gündüz çalışan değerli yöneticilerimizden, ancak ne yazık ki dış güçlerin Türkiye'yi zorlayıp, ekonomimizi hedef alması devam ediyor. Bu tür artışların halkımızı mağdur etmeden, düşmanlarımızın oyunlarına karşı koyarak üstesinden gelmemiz gerekiyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23