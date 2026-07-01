Köprü ve otoyol geçiş ücretleri güncellendi
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Otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zam yapıldı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprülerde yeni tarifeye geçildiğini açıkladı.
Otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde yeni dönem başladı. Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerinde fiyat artışı yapıldığını duyurdu.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kamu-Özel Sektör İş Birliği kapsamında işletilen otoyol ve köprü ücretlerinde fiyat artışı yapıldığını açıkladı.
Osmangazi ile Çanakkale köprülerinden geçiş ücreti bin 170 lira oldu.